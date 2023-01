Ondervoorzitter Rode Kruis Kortrijk aangehouden op verdenking van aanranding: “Eerdere klachten bij vorige werkgever zullen onderzocht worden”

De ex-ondervoorzitter van het Rode Kruis in Kortrijk (54) werd maandag 23 januari aangehouden voor zedenfeiten. Dat laat het parket weten. Hij zou jonge vrijwilligsters aangerand hebben en hen belaagd hebben met berichten en foto’s. “Begin vorige week hebben we die vrijwilliger op non-actief gezet”, zegt Joachim Deman, woordvoerder Rode Kruis Vlaanderen. Er zouden al eerder klachten geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag tegen de man bij zijn ex-werkgever Parko, de parkeerdienst in Kortrijk. Ook die zullen onderzocht worden.

Volgens het parket van Kortrijk dienden twee vrouwelijke slachtoffers een klacht in tegen een vrijwilliger bij het Rode Kruis in Kortrijk, meer bepaald de ex-ondervoorzitter. De aanklacht betrof aantasting van de seksuele integriteit en belaging. De feiten dateren al uit 2021-2022. De 54-jarige man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en onder elektronisch toezicht geplaatst.

Eerdere klachten

Er zouden al eerder klachten geweest zijn tegen de man voor grensoverschrijdend gedrag door zijn toenmalige collega’s bij zijn ex-werkgever Parko, de parkeerdienst van Kortrijk. “Wij hebben met het parket nooit een officiële aangifte binnengekregen van die klachten. Maar die zullen in het kader van het onderzoek opgevraagd worden. Vermoedelijk zullen er nog slachtoffers zich melden”, klinkt het bij het parket. De man zelf ontkent alles. Vrijdag moet hij verschijnen voor de raadkamer, die zal beslissen of zijn aanhouding verlengd wordt.

“De eerder klachten van bij zijn ex-werkgever zullen opgevraagd en onderzocht worden”

Begin vorige week besliste Rode Kruis Vlaanderen al om de vrijwilliger op non-actief te zetten nadat er klachten waren binnengelopen. “We nemen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag serieus. Daarom verlenen we nu ook al onze medewerking aan het onderzoek van de politie. We hebben ook de slachtoffers in contact gebracht met onze externe partner, die hen professioneel kan ondersteunen”, vertelt Joachim Deman, woordvoerder van het Rode Kruis Vlaanderen.