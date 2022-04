Onbekenden halen baldadigheden uit en gooien kasseien en amsterdammertje op straat in Koksijde

In de Oostendelaan in Sint-Idesbald bij Koksijde stelde een patrouille van politiezone Westkust in de nacht van maandag op dinsdag baldadigheden vast.

Rond 4.30 uur bleek dat er op die plaats verschillende kasseien en een amsterdammertje op straat werden gelegd. Die waren afkomstig van werken vlakbij. Op verschillende voertuigen werden er bloemen en planten geworpen.

Op het eerste zicht werden er daardoor geen voertuigen beschadigd. De bouwmaterialen waren afkomstig van werken die plaatsvinden op de parkeerstrook. Alles werd terug aan de kant gelegd. Er is nog geen spoor naar de daders maar de politie onderzoekt de zaak.

(JH)