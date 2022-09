Onbekenden gooien baksteen naar bejaarde man in Torhout en terroriseren buurt

Onbekenden hebben een baksteen gegooid naar het hoofd van een 70-jarige man uit Torhout, toen hij met zijn hondje ging wandelen. Buurtbewoners uit de buurt van het Ravenhofpark, die uit angst voor represailles anoniem willen blijven, luiden de alarmbel: “De buurt worden al wekenlang geterroriseerd.”

Gelukkig kon de bejaarde man uit Torhout zich op het laatste moment bukken, waardoor de baksteen zijn hoofd miste. Het voorval deed zich deze week voor toen de bejaarde met zijn hondje aan het wandelen was in het Raverhofpark in Torhout. Nadien belde de dader minutenlang op de bel staan van het slachtoffer en andere mensen. Al wekenlang is dit spelletje pesten naar verluidt aan de gang.

“Er moet blijkbaar eerst een dode vallen voordat het parket in actie schiet. Laat dit bericht rondgaan, zodat er hopelijk iets aangedaan zal worden”, melden de verontruste buurtbewoners, die de trage werking van justitie hekelen.

Terreur

Volgens enkele getuigen, die uit angst anoniem blijven, worden in het centrum van Torhout verschillende mensen zonder reden ‘geterroriseerd’. De kar van een invalide man werd al tot twee keer toe kapot geslagen. Een jongen die aan het werken is, kreeg slagen omdat hij passeerde. Een mama met haar baby werd achtervolgd. Er wordt geschopt naar hondjes. Vrouwen worden nageroepen in het parkje…

Het gevolg is dat bejaarde mensen hun huis niet meer uit durven en zelfs bang zijn om nog naar markt een koffietje te gaan drinken. Twee verdachten werden al opgepakt door de politie, maar werden nadien weer vrijgelaten. De feiten zouden al lang aan de gang zijn. Buurtbewoners zijn doodsbang en vrezen voor een escalatie en een tragische afloop….