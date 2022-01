Onbekenden dumpen dode hond en visafval langs de kant van de weg in Vlamertinge en Boezinge

Een dode hond uit een wagen gedumpt bij Vlamertinge, tientallen kilo’s opengereten vis bij Boezinge… na de sluikstort van talloze bierblikjes kent het Ieperse platteland nu een nieuw dieptepunt. ‘Afvaldetective’ Stefaan Nevejan is elke dag in de weer om de sluikstorters op te sporen. Samen met een lokale Mooimaker pleit hij voor hogere boetes. “Want wat we nu meemaken is echt schandalig.”

Opgelet! De beelden in dit artikel kunnen als schokkend ervaren worden door gevoelige lezers.

“Het is eens iets anders dan blikjes Cara Pils”, postte een Boezingenaar onlangs in een lokale Facebookgroep bij een wansmakelijke foto van een hoop vissen en hun ingewanden in een gracht. “Tussen de 30 en 40 kilogram”, schat gemeenschapswacht Stefaan Nevejan (58), die de opmerkelijke sluikstort bij de landelijke Reningestraat kwam vaststellen.

Schandalig

“Het gaat om forellen. Waarom ze eerst kuisen en dan weggooien? Deze mooie vissen passen perfect op een bord, dus mogelijk gaat het om een restaurant, dat geconfronteerd werd met een afzegging of overschot.”

Niet veel later moet Stefaan naar een landelijke zijweg van de Noorderring bij Vlamertinge. “Mensen hadden gemeld dat daar een hond uit een voertuig was geworpen. Toen ik ter plaatse kwam, bleek de hond overleden. Ik denk dat het gaat om een jachthond. Het is heel triestig om een dier zomaar op straat te dumpen. Wat we deze week meemaken is echt schandalig.”

‘Afvaldetectives’ sporen vervuilers op

Als een echte ‘afvaldetective’ spoort Stefaan de vervuilers op. “We gaan na of die hond gechipt is en doen een buurtonderzoek. Misschien hebben mensen iets gezien, een nummerplaat bijvoorbeeld. Wanneer ik zakken vind, haal ik al het afval eruit om sporen te zoeken. Zo stootte ik eens op nieuwjaarskaartjes, waardoor ik de dader kon vatten. Die mensen zien me natuurlijk niet graag komen. Ik werd al meermaals bedreigd, maar als ik mijn werk niet doe, draait de belastingbetaler op voor de kosten.”

Een schokkend beeld op een landelijke zijweg van de Noorderring bij Vlamertinge. © TP

Ook de ‘normale’ sluikstort blijft het platteland bevuilen, zoals op de Poezelstraat bij Boezinge. Lokale Mooimaker Kurt Lowie (44) kwam er deze week blikjes oprapen. “Ik ben natuurliefhebber en kon het tijdens mijn wandelingen niet langer aanzien. Ik doe mijn ronde om de twee maanden, tenzij er meer ligt dan anders. De eerste keer had ik maar liefst dertig zakken.”

“Gemiddeld levert een ronde vijf zakken afval op, waaronder drie PMD-zakken met blikken en twee zakken met restafval. Ik ben zelfs eens gestoten op kindermeubels, speelgoed en een park, die nog perfect bruikbaar waren. Moedeloos? Je mag er niet aan denken dat er morgen opnieuw blikken liggen, want dan raak je gefrustreerd. Opvallend is dat ik elke keer een volle zak kan vullen met alleen maar Cara Pils-blikken.”

Opvallend, sluikstorters lijken vooral carapils te drinken. © TP

“Mensen die bijvoorbeeld voor of na het werk nog snel een biertje drinken, maar de vrouw of baas mag het niet zien, waardoor het snel door het autoraam in de gracht vliegt”, denkt Stefaan. “Zulke blikken, maar ook flessen wijn en porto vinden we het meest langs landelijke en verbindingswegen.”

Statiegeld en hogere boetes

Er zijn oplossingen, volgens Kurt. “Statiegeld, meer controles en camera’s, en hogere bewustwording en boetes.”

“De boetes kunnen niet hoog genoeg zijn”, stelt Stefaan. “Nu is het minimum 60 euro en het maximum 350 euro, aangevuld met de opruimkosten. Voor mij mag het zelfs voor een blikje al de maximumboete worden, zodat men het voelt. Intussen doe ik, samen met de stad en veel andere mensen, elke dag mijn best om het sluikstorten tegen te gaan.”

Helpt de affiche niet, dan verdwijnt de vuilbak

Sluikstorten beperkt zich niet enkel tot het platteland. In de stad duikt soms zwerfvuil op in of bij vuilbakken. Als sensibilisering niet helpt, worden vuilbakken weggenomen, zoals recent in de D’Hondtstraat.

Een vuilbakkenplan voor de 300 vuilbakken in Ieper is een van de acties van het stadsbestuur tegen de zwerfvuilproblematiek. “Het gebruik, de plaatsing en netheid van elke vuilbak wordt gescreend”, zegt milieuschepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

“Een groene affiche bedankt de buurt en voorbijgangers voor de geleverde inspanningen om vuilbakken te gebruiken zoals het hoort. Een ‘probleemvuilbak’ krijgt een rode affiche en wijst mensen op hun verantwoordelijkheid. Als de vuilbak stelselmatig wordt misbruikt doordat er huisvuil of zwerfvuil wordt gestort, dan kan de vuilnisbak weggenomen worden.”

“Dat gebeurde eerder al bij de Sterre en onlangs nog in de D’Hondtstraat. Daarbij volgen we op of het probleem zich niet verplaatst in de omgeving. De borden met affiches blijven maximum drie weken staan en verschuiven telkens naar andere vuilnisbakken in de stad. Ieper bestrijdt zwerfvuil dus niet alleen repressief via GAS-boetes, maar wil ook en vooral inzetten op gedragsverandering via positieve bevestiging. De burger wordt meer wakker. Dat zien we aan de vele meldingen.”

(TP)