Onbekende vandaal bekrast tiental auto’s in Roeselaarse Violierstraat

In de Violierstraat zijn vrijdagnacht een tiental auto auto’s beschadigd. Een voorlopig onbekende man trok er lange krassen in met een metalen voorwerp. In omliggende straten werden mogelijk nog meer auto’s bekrast. De politie van zone Riho onderzoekt de zaak.

De vermoedelijke dader werd gezien door getuigen en gefilmd door veiligheidscamera’s. De politie heeft een beschrijving van de man maar kon hem nog niet identificeren. Het is evenmin duidelijk of de dader een bepaald motief had om de voertuigen te beschadigen, wellicht gaat het om willekeurig vandalisme.