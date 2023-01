Onbekende dumpt slachtafval in weide op grens Torhout/Lichtervelde

In de Lange Vijverstraat op de grens van Torhout met Lichtervelde werd maandagochtend een aanzienlijke hoeveelheid gedumpt slachtafval gevonden aan een weide. De technische dienst van de stad Torhout ging het afval ophalen. “Als we de dader vinden, wacht hem of haar een aanzienlijke boete, want zoiets is er ver over”, zegt schepen van Milieu Elsie Desmet.

Het was een wandelaar die maandag in de voormiddag de hoeveelheid slachtafval aantrof in de Lange Vijverstraat, die de grens vormt tussen Torhout en Lichtervelde. Wellicht werd het afval daar zeer recent gedumpt door onbekenden. Het lag op een stuk gras voor een weide tussen twee grachten. Het afval was wellicht afkomstig van een varken en bestond uit een rib, beenderen en stukken huid. Wellicht is het afval afkomstig van iemand die bij zich thuis op illegale wijze het dier slachtte en het afval dan dumpte. In de namiddag werd de stadsdiensten van Torhout op de hoogte gebracht van het sluikstorten.

Aanzienlijke boete

“Onze technische dienst is meteen na de melding ter plaatse gereden om het afval te verwijderen”, zegt schepen van milieu Elsie Desmet (Cd&V). “Het is vrij warm buiten en met de regen die valt gaan we zoiets niet laten liggen want het zou al snel geurhinder veroorzaken. We maken nu werk van het vinden van de dader en als we die kunnen vinden wachten hem of haar een aanzienlijke boete. Dit valt onder sluikstorten, wat gestraft wordt met een GAS-boete. We rekenen alles aan wat bij het opruimen van dit afval komt kijken: de arbeidskosten van de technische dienst, de verplaatsingskosten, administratiekosten en het kosten voor het verwerken van het afval. In dit geval gaat het naar het vilbeluik, zoals we ook met dode dieren doen die langs de kant van de weg gevonden worden. Het is onbegrijpelijk dat iemand zo’n slachtafval gewoon dumpt maar helaas blijft sluikstorten een plaag. Ook in Wijnendale werd er dit weekend een geval van sluikstorten vastgesteld.” (JH)