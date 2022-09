Omheiningen doorgeknipt in omgeving van Ruiselede en Kanegem

De politiezone Regio Tielt vernam woensdag dat er op verschillende plaatsen in de omgeving van Ruiselede en Kanegem omheiningen werden doorgeknipt. Voorlopig kwamen er nog amper aangiftes binnen, maar de politie roept getroffen personen op om wel aangifte te doen.

Om hoeveel voorvallen het precies gaat, is voor de politie momenteel nog onduidelijk. “We kregen een melding dat er bij verschillende mensen langs landelijke wegen omheiningen werden stuk gemaakt. Voorlopig zijn er nog maar erg weinig aangiftes, maar we willen graag in kaart brengen hoeveel mensen er getroffen zijn”, aldus korpschef Claude Vandepitte.