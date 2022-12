Oekraïners die wilden schuilen veroordeeld voor inbraak in Diksmuide

Twee Oekraïense mannen van 27 en 38 jaar oud hebben elk 15 maanden cel gekregen voor een inbraak in een villa in Diksmuide. “Ze kwamen naar hier om een schuilplaats voor de oorlog te vinden maar raakten op het verkeerde pad”, sprak hun advocaat.

De feiten dateren van 4 juli op klaarlichte dag in Diksmuide. De twee mannen waren toen een villa in de Woumenweg in Diksmuide binnengedrongen maar werden op heterdaad betrapt door de zoon des huizes. Daarop vluchtten ze weg, een rugzak met elektronica en juwelen moesten ze laten staan. De zoon zette de achtervolging in en verwittigde de politie. Die kon hen na een kleine klopjacht oppakken. Een van de twee had nog 56 stuks gestolen juwelen onder zijn trui verborgen, net gestolen in de villa in Diksmuide.

De advocaat van de 27-jarige S.L. en de 38-jarige A.Z. gaf meer duiding. “Beide mannen zijn Oekraïners die door de oorlog hun land zijn ontvlucht. Ze zochten hier eigenlijk een schuilplaats na omzwervingen in Europa. Ze zouden hier wel asiel aanvragen en werk zoeken maar de gelegenheid maakte de dief.” Ze kregen elk 15 maanden celstraf. (JH)