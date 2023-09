Nadat eerder deze week vandalen in Blankenberge detergent in de fontein kapten om zo een schuimlaag te vormen, gebeurde zaterdag in Knokke hetzelfde.

Aan het Lichttorenplein schuimde de fontein meer dan normaal. Om defecten aan de installatie te voorkomen, werd de fontein stilgelegd. Zo verdween het schuim langzaam.

Wie detergent in de fontein kapten is momenteel nog niet geweten. De zaak wordt verder onderzocht.