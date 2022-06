Nieuwe zoekactie in Oostende in kader van 21 jaar oude verdwijning van Ringo Deman

De Cel Vermiste Personen is samen met de Federale Politie en de Civiele Bescherming in Oostende bezig met een zoekactie in kader van de 21 jaar oude verdwijningszaak van Ringo Deman. Hij verdween eind februari 2001 en sindsdien is van Ringo geen spoor. Eerst werd gedacht aan zelfmoord, maar enkele jaren geleden werd de ‘cold case’ opnieuw geopend.

Vreemd zicht woensdagmorgen ter hoogte van het Mac Leodplein in Oostende. De Civiele Bescherming is er samen met de federale Politie en de Cel vermiste Personen op zoek naar sporen in kader van een 21 jaar oude verdwijningszaak. Ringo Deman, een 25-jarige buschauffeur bij de Lijn, verdween op 24 februari 2001. Het was zijn moeder die aangifte deed van zijn verdwijning. Tot twee maanden voor hij verdween, woonde Ringo nog bij zijn moeder in Bredene. Daarna verhuisde hij naar een appartementje op het Mac Leodplein in de Oostende wijk Westerkwartier. Het is daar waar speurders momenteel de kelderverdieping uitkammen.

Nog op de agenda

“Wij zijn inderdaad een huiszoeking aan het doen in het dossier Ringo Deman”, bevestigt Bart Lepage van de Cel Vermiste Personen. “In het verleden werd daarin al veel geïnvesteerd. Enkele jaren geleden hebben we de zaak als ‘cold case’, samen met de Federale Gerechtelijke Politie, heropend. Het onderzoek in het gebouw waar Ringo Deman op het moment van zijn verdwijning verbleef, stond nog op de agenda en die voeren wij nu uit. Meer kunnen wij daarover voorlopig niet zeggen.”

Filipe De Vocht (51) woont sinds drie jaar in hetzelfde gebouw als waar Ringo in 2001 op het moment van zijn verdwijning woonde. “Ik schrik van wat hier gaande is”, zegt Filipe. “Ik hoop echt dat ze die man hier niet vinden, want anders doe ik geen oog meer dicht. Anderzijds hoop ik dat ze de man wel vinden opdat de nabestaanden eindelijk rust zouden hebben. Het moet verschrikkelijk zijn voor die mensen.”

Zelfmoord?

Of de speurders daadwerkelijk naar het lichaam op zoek zijn is de vraag. Feit is dat er van Ringo nooit nog een spoor terug gevonden werd na zijn verdwijning. Nadat Ringo die bewuste 24ste februari zijn werkdag beëindigd had, is hij nog iets gaan drinken met vrienden. Hij kwam omstreeks 17 uur thuis in zijn appartement en een uur later stond Davy, een vriend van Ringo, voor de deur. Samen reden ze naar het appartement van Davy in de Roerdompstraat. Na een discussie vertrok Ringo er te voet en riep nog dat hij zelfmoord zou plegen. Daarna ontbreekt elk spoor van Ringo. Zijn gsm was echter het laatst actief op een mast in Loppem, alleen is niet zeker of Ringo daar zelf was.

Schreeuw om aandacht

Aanvankelijk werd aan zelfmoord gedacht, maar ruim 20 jaar later is er nog steeds geen lichaam van Deman terug gevonden. Heel veel mensen uit de entourage van Ringo twijfelden echter aan de piste zelfmoord. De jonge buschauffeur had wel enkele pogingen achter de rug, maar die waren volgens zijn diezelfde mensen vooral een schreeuw om aandacht. Ringo had geen enkele familie meer: zijn vader was overleden en zijn moeder was ernstig ziek. Kort na zijn verdwijning is ze dan ook overleden. Er worden verschillende pistes opengehouden: is Ringo vertrokken en heeft hij een nieuw leven gestart? Pleegde hij inderdaad zelfmoord? Of werd hij vermoord? Het is op die vragen waar de speurders een antwoord hopen te vinden.

Wie informatie heeft over de zaak kan terecht op het gratis nummer 0800 30 300.