Natuurpunt zoekt naar vandalen die oude treinvoertuig in het natuurgebied van Zulte en Waregem bespoten met graffiti

Het oude treinvoertuig in het natuurgebied Oude Spoorwegberm op de grens van Zulte en Waregem is ten prooi gevallen aan vandalen. Dat meldt Natuurpunt, dat deels eigenaar is van het gebied, op zijn Facebook-pagina.

De Oude Spoorwegberm is een natuurgebied op de grens met Zulte, in de omgeving van de in onbruik geraakte spoorlijn Waregem – Ingelmunster. In 1993 kocht het stadsbestuur een terrein van ongeveer 1 hectare, waarvan de anderhalve kilometer lange spoorbedding deel uitmaakt.

Natuurpunt voegde daar later twee percelen weidegrond aan toe. Middenin het gebied staat een oude treinwagon op resten van de spoorlijn.

Oproep

Net die treinwagon raakte onlangs ontsierd door graffiti. “Jammer genoeg is 2022 niet zo goed begonnen voor het treinwagonnetje op de oude spoorwegberm. Vandalen vonden het nodig om ‘hun handtekening’ erop te plaatsen”, klinkt het. Natuurpunt lanceert een oproep naar mensen die meer weten of die ongewone zaken opgemerkt hebben in het natuurgebied.

(PNW)