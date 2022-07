Natuurinspecteur en politie betrappen man in Houthulst met zeldzaam jong blauwe kiekendief in huis: “Vogels mogen niet gevangen worden”

Een natuurinspecteur van het Agentschap Natuur en Bos hield maandag samen met een wijkinspecteur van de politie een huiszoeking bij een man in Houthulst. Het bezoek kwam er door een opvallende reden: de man hield namelijk een jong van een blauwe kiekendief in huis, een beschermde roofvogel. “Wellicht is er geen kwaad opzet mee gemoeid, maar deze vogels mogen niet in gevangenschap gehouden worden”, zegt Jeroen Denaeghel van ANB.

Maandag overdag ging een natuurinspecteur van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) langs bij een man die in Houthulst woont. Een wijkinspecteur van politiezone Polder leverde bijstand tijdens het huisbezoek om eventuele problemen te voorkomen. De natuurinspecteur had namelijk ontdekt dat de man een jong van een blauwe kiekendief in huis had. Naar eigen zeggen had de Houthulstnaar die gevonden aan de rand van het bos en maakte hij zich zorgen om het jong. Hij nam die mee naar huis, maar dat mag helemaal niet.

Geen kwaad opzet

Hoe men te weten is gekomen dat de Houthulstnaar de vogel in zijn bezit had, is niet duidelijk. In ieder geval verklaarde de man aan de politie en de natuurinspecteur dat hij zich helemaal van geen kwaad bewust was en zich oprecht zorgen maakte. Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart. “Omdat het een lopend onderzoek betreft, kunnen we nog geen verdere details vrijgeven”, zegt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos.

“Maar volgens de eerste vaststellingen is kwaad opzet wellicht uit te sluiten. Er wordt ook nog onderzoek gedaan of het wel degelijk om een jong van een blauwe kiekendief gaat. Het zou ook om een jong van een sperwer of een havik-kuiken kunnen zijn. In ieder geval zijn dat drie roofvogels die in het wild opgroeien en volgens het vogelbesluit niet gevangen mogen worden of in gevangenschap gehouden mogen worden. Het jong werd in beslag genomen en ondergebracht bij het Vogelopvangcentrum in Oostende waar het van nabij opgevolgd wordt. Het verkeert in goede gezondheid.”

Fikse geldboetes

Het onderzoek moet nu verder verduidelijken of de Houthulstnaar zich aan een strafrechtelijke vervolging mag verwachten. Als dat wel het geval is, riskeert hij voor inbreuken op het soortenbesluit zware geldboetes die kunnen oplopen tot duizenden euro’s tot zelfs een effectieve celstraf, afhankelijk van de situatie. Zo ver lijkt het voor de man echter niet te komen. In het verleden stelde Vogelbescherming Vlaanderen zich al burgerlijke partij in dergelijke dossiers bij de rechtbank. Er wordt ook nog onderzocht of het daadwerkelijk om een jong van een blauwe kiekendief gaat. Deze roofvogel is zeldzaam geworden in Vlaanderen en wordt zelfs bedreigd. (JH)