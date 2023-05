Nachtelijke roeper die Ieperse buurt wakker schreeuwt opnieuw actief: “Mijn job erdoor moeten opgeven”

Het zal je maar overkomen, ’s ochtends vroeg naar je werk moeten, maar nachten de slaap niet kunnen vatten, omdat iemand heel de buurt wakker tiert. Het is even stil geweest, maar de laatste tijd is de zogenaamde ‘roeper van Ieper’ opnieuw actief. Een oververmoeide Kimberley Dourlens (23) uit de Janseniusstraat moest er haar job als groenarbeider door opgeven.

Al eerder trokken buurtbewoners uit en rond de Beukenlaan in Ieper aan de alarmbel, omdat een man uit de wijk de buurt al jaren wakker roept. Het gaat om bewoner K.M. die na het nuttigen van alcohol blijkbaar alle remmen verliest. “In normale omstandigheden durft hij bijna niemand in de ogen kijken, maar heeft hij gedronken dan loopt het compleet uit de hand. ’s Nachts roept en tiert hij de hele buurt wakker”, getuige eerder een buurtbewoner in onze krant.

Bij momenten blijft het stil, maar de man, die duidelijk hulp nodig heeft, is nog altijd actief. Kimberley Dourlens is het meer dan beu. De jonge vrouw wordt steevast wakker als ‘de roeper’ van zich laat horen. “Als die man toeslaat is het telkens tussen 1.30 uur en 5.30 uur in de ochtend. Hij roept en tiert zo hard dat ik geen oog meer dicht moet doen. Het trouwens niet alleen in mijn straat dat hij hoorbaar is. Die man is ook actief in de Torrepoortlaan, Kalvaart, Lindendreef, noem maar op. Ik werkte tot onlangs als groenarbeider bij Krinkels, maar ik heb daarmee moeten stoppen. Ondertussen volg ik een cursus schilder-decorateur.”

Bij de politie kwamen al verschillende klachten binnen over het nachtlawaai, maar die kan blijkbaar niet veel doen. “Ik heb geen klacht ingediend, want ik weet niet of dat echt zin heeft”, zucht Kimberley.

Op sociale media zijn er ook andere mensen die melding maken van ‘de roeper’. Iemand postte op 20 maart dat de man die nacht niet alleen heel veel lawaai maakte in de omgeving van de Dikkebusseweg en station, maar zo te horen ook met zaken gooide. “Om je dood te schrikken als je net in de slaap bent gevallen”, staat te lezen.

Zelf in de straat waar burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) woont, is de man soms te horen. “Mijn dochter is er wat bang van, want ze slaapt aan de voorkant van mijn woning”, aldus de burgemeester.