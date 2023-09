Motorclub El Diablo uit Moeskroen vertrokken uit Spiere-Helkijn

Motorclub El Diablo verbleef illegaal in Spiere-Helkijn en zorgde voor heel wat overlast. Algemeen directeur van Spiere-Helkijn Wouter Lefebvre verduidelijkt. “Er werden al enkele keren pogingen ondernomen om de club die zonder vergunning in de Kasteeldreef onderdak vond in een vervallen pand, te ontzetten.”

“De leden werden meermaals tot de orde geroepen in het gemeentehuis en op hun plichten gewezen. Ze waren dus op de hoogte. Ondertussen is de eigenaar, die verantwoordelijk is voor het pand, er in geslaagd hen ertoe te bewegen een vooropzeg te bewerkstelligen. Met succes. Ondertussen zijn ze het gebouw al leeg aan het maken en de panelen met hun naam zijn verdwenen. Dit is nu de eindfase van het verhaal.” (ELD)