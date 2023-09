Moorslede is vernielingen aan geefkast beu: “Bij een volgende inbreuk verdwijnt ze definitief”

Vandalen vernielden vorige week de deuren van de geefkast op het gemeentelijk domein ’t Torreke in Dadizele. De kast werd inmiddels afgesloten en wordt momenteel hersteld. “Dit is erg triest. De kast komt terug, maar bij de volgende inbreuk verdwijnt ze definitief”, waarschuwt een ontgoochelde burgemeester Ward Vergote (Visie).

Eind mei lanceerde de gemeente drie geefkasten. Zowel in Dadizele, Slypskapelle als Moorslede timmerde de technische dienst een exemplaar in elkaar. Iedereen kan er ongebruikte voorwerpen deponeren of er zaken uithalen om die een tweede leven te geven. Onder andere boeken of speelgoed kan men er in leggen of uithalen. “Een mooi initiatief waarvan inmiddels verschillende mensen gebruik hebben gemaakt. Spijtig genoeg moesten we al enkele keren vandalisme vaststellen in Dadizele”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie).

Herstellingswerken

Rond 15 augustus ontstond er op sociale media al commotie rond de geefkast in ‘t Torreke omdat vandalen er mogelijks huis hadden gehouden. Toen was het echter niet duidelijk of er al dan niet kwaad opzet in het spel was. Vorige week werden de deuren van diezelfde geefkast wel duidelijk beschadigd. Een medewerker van de dienst Toerisme merkte de beschadigingen dinsdagochtend op en bracht het gemeentebestuur op de hoogte. De kast werd inmiddels afgesloten, maar wordt wel hersteld. “Na eerder vandalisme hebben we beslist om ze nog één keer terug te plaatsen. Bij een volgende inbreuk verdwijnt de kast definitief”, waarschuwt de burgemeester.

Enkelingen

Het gemeentebestuur vindt het jammer dat een dergelijk project door enkelingen niet gewaardeerd wordt. “Dit is een kleinschalig project waarmee je toch heel wat mensen kunt bereiken. Heel wat bewoners zien de waarde van de geefkasten in, maar blijkbaar zijn er ook anderen die dit minder appreciëren”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie).