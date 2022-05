Zwindrama van 3 mei 1971 herdacht: “Mijn vader werd doorzeefd met kogels”

In Natuurpark Zwin in Knokke werd het zwindrama van 3 mei 1971 herdacht. Daarbij werden vier agenten op de parking van het Zwin neergeschoten bij het controleren van een verdacht voertuig. Agenten Willy De Bree en André Maenhout overleefden de kogelregen niet.

Normaal gezien had de grote herdenking van het Zwindrama van 3 mei 1951 vorig jaar al moeten plaatsvinden, bij de 50ste verjaardag van het tragische incident. Maar daar stak, het is intussen bekend, het coronavirus een stokje voor.

Dit jaar, 51 jaar na de feiten, was het wel mogelijk om een herdenking met de nabestaanden, heel wat politiemensen uit de regio en een reeks hoge gasten te organiseren. Naast de burgemeesters van Knokke-Heist en Damme – Piet De Groote en Joachim Coens – die de beide gemeenten in de lokale politiezone vertegenwoordigen, kwam ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden naar het Zwin natuurpark afgezakt voor de herdenking.

Gestolen wagen

Wat gebeurde er nu precies weer op die derde mei 1951 op de parking van het Zwin? Twee motorrijders van de gemeentepolitie – Paul Demare en Rigobert De Voogt – controleerden iets na middernacht de autoparking van het Zwin en troffen er een zilvergrijze Corvair aan. De agenten vroegen de bestuurder om zijn papieren maar kregen een verwarde uitleg.

Het is belangrijk dat de slachtoffers van dit vreselijke incident niet vergeten worden

De agenten wisten al vlug dat het om een gestolen wagen ging. De namen op het Nederlandse rijbewijs en identiteitskaart klopten immers niet met de boordpapieren van de Belgische auto. Wanneer de bestuurder probeerde achteruit te rijden, grepen de agenten in, hielden ze de wagen tegen en riepen ze versterking op. Agent Rigobert De Voogt bleef bij de bestuurder in de wagen en deed hem een knevelboei om.

Machinepistool

Toen de tweede politiewagen, de versterking dus, met daarin Willy De Bree en André Maenhout arriveerde en toen ging het plots allemaal erg vlug. Met de woorden ‘ik heb nog andere papieren, ik zal ze u tonen’, graaide de bestuurder met zijn vrije rechterhand in een reistas die aan zijn voeten stond. Hij haalde er geen papieren uit maar een schietklaar Uzi machinepistool waarmee hij een kogelregen afvuurde op de agenten. Rigobert De Voogt en André Maenhout raakten zwaargewond maar overleefden de schietpartij. Willy De Bree en Paul Demare werden echter dodelijk getroffen. De dader – de 22-jarige militair Robert Van Spang – vluchtte te voet weg in het Zwin en wist te ontsnappen. Enkele dagen later meldde hij zich echter bij de Nederlandse kazerne waar hij in dienst was en kon hij ingerekend worden.

Herdenkingsplaat

Tijdens de herdenkingsplechtigheid werd door de minister, de korpschef, de burgemeesters en de nabestaanden een herdenkingsplaat onthuld en die zal geïnstalleerd worden bij de ingang van het nieuwe politiegebouw van Knokke-Heist. De drie kinderen van agent Willy De Bree – Rik, John en Lori – waren aanwezig bij de herdenking.

“We herdenken vader allemaal op onze eigen manier. Ik was 15 jaar toen politiemensen en onze huisdokter ‘s nachts aan onze woning aanbelden. Ze zeiden dat er iets ‘heel ergs’ gebeurd was met papa en al vlug werd dan ook gemeld dat hij het schietincident niet overleefd had”, zei zoon Rik De Bree, nog steeds heel sterk geëmotioneerd.

“Hij was gewoon volledig doorzeefd door de kogels. Het is voor mij wel belangrijk dat de slachtoffers van dit vreselijke incident niet vergeten worden, dus in die zin is dit wel een mooi en belangrijk moment.”