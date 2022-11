Zoektocht naar wapen van Bende Van Nijvel in Damse Vaart

Duikers van de Civiele Bescherming en speurders van de federale politie zijn momenteel een stuk van de Damse Vaart aan het doorzoeken. Het gerecht is op zoek naar een machinegeweer dat mogelijk toebehoorde aan de Bende Van Nijvel.

Met sonarboten en duikers zijn de speurders woensdagochtend begonnen met het doorzoeken van een deel van de Damse Vaart, ter hoogte van restaurant Siphon. Ze zijn op zoek naar een machinegeweer, type Uzi, dat wellicht toebehoord heeft aan de Bende Van Nijvel. Het wapentuig zou vele jaren geleden al in het water gegooid zijn. De tip naar de speurders kwam van VTM-journalist Faroek Özgünes, die de informatie doorspeelde naar het gerecht.

Volgens Özgünes was het wapen lange tijd in bezit van een man die het in bewaring hield voor een voormalige rijkswachter uit Aalst. Toen de eigenaar er lucht van kreeg dat wapen mogelijk gebruikt was geweest door de Bende Van Nijvel besloot hij het in het water te dumpen, samen met vier laders. Het is niet de eerste keer dat er wapens uit het water worden gevist die mogelijk gebruikt werden door de Bende. Dat gebeurde eerder al in 2017 en 1985.

“Met deze zoekactie proberen we alle mogelijke pistes te onderzoeken”, zegt het federaal parket. Dat kreeg in 2018 de leiding over het onderzoek. Het is de West-Vlaamse Marianne Capelle die als onderzoeksrechter de moeilijke taak heeft om het meest complexe en tegelijk meest onfrisse dossier uit de Belgische misdaadgeschiedenis alsnog tot een goed einde te brengen. De feiten die de Bende ten laste worden gelegd, verjaren immers in 2025.