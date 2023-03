Zieke vrouw die haar man verstikte nu zelf overleden

De 58-jarige vrouw uit Kuurne die in november vorig jaar in de cel belandde na een mislukt familiedrama is nu zelf overleden in het psychiatrisch ziekenhuis waar ze verbleef. Dat meldt het parket van Kortrijk. Hilde V. leed aan MS.

Eind november vorig jaar vond een familielid Hilde V. versuft door de medicatie in haar woning in de Sterrewijk. In de slaapkamer lag het levenloze lichaam van haar man, Jo D. (58). In het ziekenhuis gaf Hilde V. toe dat het koppel samen uit het leven wou stappen en dat ze haar man had verstikt. Moord, oordeelde de onderzoeksrechter, die haar prompt naar de gevangenis stuurde. In de woning vonden de speurders ook een handgeschreven afscheidsbrief. Het koppel leed onder zware medische problemen. Hilde V. streed al twintig jaar tegen multiple sclerose (MS). Haar steun en toeverlaat Jo D., die haar jaren verzorgde, kreeg vorige zomer een hersenbloeding en was sindsdien deels verlamd.

Na de aanhouding van Hilde V. schaarde Kuurne zich achter haar, burgemeester Francis Benoit voorop. “Iedereen in Kuurne kende dit koppel en kende hun zware fysieke problemen. Voor ieder van ons is deze ‘daad’ daardoor ook aanvaardbaar”, zei de burgervader, die in zijn pen kroop om een open brief te schrijven. Op 13 december, drie weken na haar aanhouding, besloot de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) om Hilde V. onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vrouw moest zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Onderzoek stopgezet

Voor de twee zonen van het koppel was die beslissing een opluchting. “De beslissing van de KI heeft tot gevolg dat ze naar een zorginstelling gaat, wat in elk geval menswaardiger is. Onze moeder en vader hadden een duidelijke wens om samen, op eigen voorwaarden en initiatief uit het leven te stappen, voor ons blijft dit een kwestie van een menswaardig levenseinde voor onze moeder”, klonk het toen. Woensdagavond is Hilde V. overleden in het psychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk waar ze verbleef onder elektronisch toezicht. Door het overlijden van de enige verdachte zal het onderzoek naar de dood van Jo D. dan ook stopgezet worden.

Burgemeester van Kuurne Francis Benoit reageert met een dubbel gevoel op het overlijden. “Dit blijft een trieste zaak maar dit was duidelijk de keuze van Hilde. Dat kan je alleen maar respecteren. Hoe de familie, hun zonen, met deze hele situatie blijven omgaan, blijft ongelooflijk krachtig. Zij hebben begrip voor haar keuze, ze weten heel goed waarom ze dit doet”, zegt de burgervader. Hij blijft erbij dat de vrouw niet had mogen opgesloten worden. “Iemand met zo’n profiel, dat doe je toch niet? Zij was op geen enkel moment een gevaar voor de maatschappij. Gelukkig heeft de KI dan toch een menselijke beslissing genomen. Stel je voor dat ze was gestorven in de gevangenis, dat zou helemaal niet menswaardig geweest zijn”, klinkt het.

Geen euthanasie

Hilde V. kreeg géén euthanasie, zo benadrukt haar advocaat Patrick Arnou. “Ze is zelf uit het leven gestapt. Dat het in november bij haar man wél gelukt is en bij haar niet, bleef altijd in haar hoofd malen. Er was afgesproken dat ze samen zouden gaan en dat is niet gelukt. Het was haar diepste wens om alsnog te kunnen vertrekken. Jammer genoeg heeft ze dat zelf moeten doen. Kijk, je kan een hele filosofische discussie opzetten of mensen in voorhechtenis wel recht hebben op euthanasie, maar schrijnende gevallen als deze tonen toch aan dat er een nood is. Het is geen geheim dat de gerechtelijke autoriteiten niet staan te springen om iemand in voorhechtenis euthanasie toe te staan, omdat ze ervan uitgaan dat mensen zich op die manier aan de rechtsgang willen onttrekken. Maar dan krijg je wel situaties als deze, waarbij mensen uiteindelijk toch doen wat ze in hun hoofd hebben. De zonen van Hilde zijn niet kwaad op haar, integendeel: ze hebben haar altijd gesteund”, klinkt het.