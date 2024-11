Zeventiger blijft in cel voor moord in Zerkegem

De Brugse raadkamer heeft dinsdag de aanhouding van een 74-jarige man uit Zerkegem met twee maanden verlengd op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Noël D. gaf toe dat hij meermaals met een hamer op het hoofd van zijn 74-jarige echtgenote sloeg.

Monika P. kwam op vrijdag 12 april om het leven in haar woning in Zerkegem, een deelgemeente van Jabbeke. In eerste instantie waren de omstandigheden van haar overlijden onduidelijk. Na een eerste verhoor mocht haar echtgenoot beschikken. Een autopsie wees echter uit dat de vrouw wel degelijk op een gewelddadige manier om het leven werd gebracht. Er zou zelfs sprake zijn van twaalf hamerslagen.

Haar man werd uiteindelijk een week na de feiten voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van moord. Noël D. bekende snel dat hij zijn echtgenote van het leven beroofde. Tijdens een banale discussie sloeg hij met een hamer op het hoofd van het slachtoffer. Naar eigen zeggen had hij echter nooit de bedoeling om zijn echtgenote om het leven te brengen. Op 6 juni werd onder leiding van de onderzoeksrechter een reconstructie van de feiten gehouden.

De verdediging vroeg dinsdagochtend aan de raadkamer om Noël D. onder voorwaarden vrij te laten. Meester Pieterjan Dens verwees onder andere naar de bevindingen van een klinisch psycholoog. Volgens de deskundige zou de verdachte immers geen enkel gevaar voor de maatschappij vormen. De raadkamer oordeelde echter dat D. nog minstens twee maanden langer in de gevangenis moet blijven.