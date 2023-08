Witte mars voor Youness die stierf bij schietpartij in Komen

Woensdagavond verzamelden bijna 1.000 mensen zich voor een witte mars doorheen de straten van Komen-Waasten. De tocht werd georganiseerd door de familie van Youness Allach, die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd doodgeschoten. De mars verliep zonder incidenten.

Het was de familie van Youness die via sociale media had opgeroepen om in groep naar de parking van het MJC te stappen. Op die parking kwam het vrijdagnacht tot een confrontatie tussen de 20-jarige Youness en een 19-jarige inwoner van het Franse Houplines. Tijdens de confrontatie kreeg Youness een kogel in de borststreek. Hij overleed ter plaatse.

De witte mars vertrok vanuit de wijk Geuten, waar de familie van Youness woont. Initieel werd er gerekend op de aanwezigheid van een honderdtal mensen, uiteindelijk werden het er bijna 1000. Alle deelnemers droegen witte kledij, een witte roos of een witte ballon.

Tragedie

De politie was massaal ter plaatse en hield rekening met alle scenario’s. In de nasleep van de dodelijke schietpartij werd door verschillende mensen opgeroepen wraak te nemen. Het werd een incidentloze gebeurtenis, waarbij mensen steun zochten bij elkaar. Ter hoogte van de parking werd halt gehouden en kon eender wie woorden van troost noteren op een tijdelijk herdenkingsmonument. Kort voor 20 uur verlieten de laatste mensen de parking.

“Wij kenden Youness eigenlijk niet echt maar wilden hier toch aanwezig zijn”, klonk het bij een dame ter plaatse. “Zo een tragedie, zo jong en al uit het leven getrokken. IK mag er niet aan denken dat dit met mijn kinderen zou gebeuren. Geweld is helaas erg banaal geworden en loert bijna op iedere hoek van de straat”.

De schietpartij en de nasleep ervan haalde de internationale pers. De vermoedelijke dader van de schietpartij sprong in de Leie, nadat hij probeerde te vluchten van de politie. Zijn lichaam werd 2 dagen later door duikers van de brandweer uit het water gehaald. Een binnenschipper had het levenloze lichaam op het water zien drijven. Politie en parket houden de lippen stijf op elkaar en weigeren iedere vorm van commentaar.