Werkgever verdachte gezinsdrama: “Trouwe werknemer”

“Het is een trouwe werknemer en hij deed zijn werk altijd plichtbewust”, klinkt het bij de werkgever van de man die het gezinsdrama pleegde in Waardamme (Oostkamp). Vader Chris V. bracht er woensdagavond zijn twee dochtertjes van amper vijf en acht jaar oud om het leven. Hij probeerde zichzelf daarna van het leven te beroven, maar de politie kon hem tijdig opsporen en arresteren. Ook de werkgever van de man reageert totaal verrast.

Vader Chris V. was al een tijdlang verwikkeld in een echtscheiding. Nadat ze een verontrustend bericht op Snapchat van hem zagen, sloegen de buren woensdagavond alarm. De politie trok meteen naar boerderij met vakantiewoning in de Sijslostraat in Waardamme, waar de man woonde. Daar vonden ze de levenloze lichaampjes van de twee meisjes, van amper vijf en acht jaar oud.

Van de vader was geen spoor. Er werd meteen een grote zoekactie op poten gezet. Hondenteams kwamen ter plaatse om sporen te zoeken, de brandweer kwam zelfs met een ladderwagen af, zodat ze het terrein konden verlichten voor de speurders. Na enige tijd kwamen ze de vader op het spoor. Hij zou geprobeerd hebben om zichzelf van het leven te beroven, maar daar niet in geslaagd zijn. Hij werd naderhand aangetroffen en gearresteerd.

Donderdagmorgen kwam een onderzoeksrechter met de speurders en politiemensen ter plaatse. De woning werd grondig onderzocht, net als de velden rondom.

De speurders kammen ook het veld achter de woning uit. © LK

Trouwe werknemer

De politie ging donderdagmorgen ook langs bij staalbedrijf Sadef in Gits, de plek waar de man werkt. Daar wordt verrast gereageerd op het drama. “Wij hebben het dramatische nieuws donderdagochtend vernomen en zijn totaal verrast”, zegt de personeelsverantwoordelijke van metaalbedrijf Sadef in Gits waar de vader werkte. “Het is een trouwe werknemer en werkt hier al jarenlang. Hij deed zijn werk altijd plichtbewust. Wij weten niet wat er in hem is omgegaan maar kunnen omwille van privacyredenen niet uitweiden over zijn eventuele gezinsproblemen. Ons bedrijf telt 650 werknemers en velen kennen de vader. We bekijken nog hoe we dit kunnen bespreken met de collega’s en hoe we dit nieuws aanbrengen.”

“Dit komt hard binnen”

In Oostkamp wordt geschokt gereageerd op het familiedrama. Ook Oostkamps burgemeester Jan de Keyser (CD&V) is bijzonder aangeslagen. “Ondertussen was ik ook op de school waar directie en onderwijzend personeel eveneens van slag is. Ik was er ook getuige van hun motivatie om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in dit rouwproces. Ik wil het team van politie, brandweer en school bedanken voor hun inzet. Dit was één van mijn zwaarste nachten ooit. We moeten hier als lokale gemeenschap samen door.”

Rouwhoek op school

De twee meisjes gingen naar basisschool De Kiem in Ruddervoorde. Zij werden in de loop van woensdagavond al verwittigd van het drama. Directrice Machteld Van Asbroeck vroeg donderdagmorgen om 6 uur aan al haar leerkrachten om nog voor de start van de school aanwezig te zijn, zodat ze hen kon inlichten over het overlijden van de beide kinderen.

Er werd gewerkt met een rouwkoffer en ‘s middags werd een rouwhoekje geïnstalleerd in school. “We willen onze leerlingen en ouders zo goed mogelijk ondersteunen bij het verwerken van deze tragische gebeurtenis.”