Weduwnaar reageert na levenslange celstraf voor terrorist die Ann-Laure (31) doodreed: “Gerechtigheid is geschied”

Alexander Naessens, de weduwnaar van Ann-Laure Decadt (31) uit Staden die in 2017 omkwam bij een terroristische aanslag in New York, reageert tevreden op de straf voor terrorist Sayfullo Saipov (35). De jury was niet unaniem over de doodstraf en dus wordt het een levenslange celstraf zonder kans om vervroegd vrij te komen. “Gerechtigheid is geschied, hier kan ik mee leven”, zegt Naessens.

In januari was de 35-jarige Oezbeekse boekhouder Sayfullo Saipov al schuldig bevonden over de hele lijn. De man is verantwoordelijk voor de dood van acht mensen en tientallen zwaargewonden en maakte zich schuldig aan een terreuraanslag in naam van IS. Op 31 oktober 2017 reed hij met een gehuurde pick-up een fietsboulevard op in New York en maaide zoveel mogelijk mensen omver. Eén van de dodelijke slachtoffers was Ann-Laure Decadt (31), een jonge moeder van twee zoontjes uit Staden, die samen met haar moeder en zussen op citytrip was.

El Chapo

Ruim vijf jaar na de aanslag kent de dader nu zijn straf. De jury raakte er maandagavond niet uit en bereikte geen unanimiteit over de doodstraf. Daardoor legde de rechter uiteindelijk een levenslange celstraf op, zonder mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Een correct oordeel, vindt Ann-Laures weduwnaar Alexander Naessens. “Ik kan hier mee leven. Er waren maar twee mogelijkheden. Het openbaar ministerie vroeg de doodstraf, de verdediging levenslang. Als de jury er dan niet uitraakt, wordt het levenslang. Maar dan wel écht levenslang. Tot het einde van zijn dagen zal die man in de ADX-gevangenis in het midden van de Colorado-woestijn zitten, één van de zwaarst bewaakte gevangenissen van Amerika. Daar zitten bijvoorbeeld ook de Franse terrorist Zacarias Moussaoui of de Mexicaanse drugsbaron El Chapo. Hij zal er in een klein kamertje zitten, met alleen een tafel, een stoel, een hard bed en elke dag hetzelfde eten. In niets te vergelijken met de Belgische gevangenissen”, zegt Alexander.

Opluchting

Met de uitspraak komt er voor de jonge vader een einde aan lange juridische lijdensweg. “Dit is een opluchting. Ik had echt niet uitgekeken naar dit proces en toen het dan toch begon, moest ik wel over een drempel. De eerste keer terug naar de plaats van de aanslag, het contact met al die andere nabestaanden van slachtoffers, zelf gaan getuigen. Daar was ik echt zenuwachtig voor: 45 minuten vraag-en-antwoord. Maar achteraf was ik blij met hoe het gelopen was. Vreemd om met die man in dezelfde ruimte te zitten, het leek hem ook niet echt te interesseren. Maar ik heb er kunnen zeggen wat ik wou en dat luchtte op”, klinkt het.

Abstract

Het was Ann-Laures zus Justine die Alexander maandagavond op de hoogte bracht. “Zij is naar New York gereisd om de uitspraak bij te wonen. Ik ben in België gebleven. Ik heb hier ook mijn verantwoordelijkheden: mijn werk en vooral mijn twee zonen van 8 en 5 jaar oud. Ik heb het hen vanmorgen verteld maar voor hen is dat toch ergens iets abstract. Ze zijn al heel snel weer over iets anders begonnen. Zo gaat dat met kinderen. Maar de vragen zullen vroeg of laat wel komen. En dan zal ik klaarstaan om hen een antwoord te geven.