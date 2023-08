Waardamse aardappelboer (44) die zijn beide dochtertjes vermoordde na echtscheiding blijft twee maanden langer in de cel

De Waardamse landbouwer Chris Vanhaverbeke (44) blijft twee maanden langer in de cel voor de moord op zijn beide dochtertjes en poging tot moord op zijn ex en schoonvader. Dat heeft de raadkamer in Brugge dinsdag beslist.

Op 16 november vorig jaar haalde Chris Vanhaverbeke zijn dochtertjes Maud (8) en Ona (5) van school en bracht hen vervolgens door verstikking om het leven in zijn hoeve langs de Sijslostraat in Waardamme. Toen de lichamen van de zusjes rond 20 uur werden aangetroffen, was Vanhaverbeke spoorloos. Maar hij kon later die avond worden ingerekend nadat hij met zijn wagen tegen een paal was beland. De aardappelteler bekende de feiten meteen. Zijn echtscheiding met de moeder van de meisjes zou aan de basis hebben gelegen van de feiten.

In een brief die enkele dagen na de feiten bij zijn ex en haar familie terechtkwam, stelde de aardappelteler dat hij handelde uit wraak. “Het is te laat”, zou hij zijn ex gezegd hebben in een telefoongesprek meteen na de feiten. Hij vreesde dat hij de kinderen te weinig zou zien. Na zijn gruweldaad knipte de veertiger de kabels aan de elektriciteitskast door. De speurders gaan er daarom vanuit dat Vanhaverbeke zijn ex bij haar thuiskomst wou elektrocuteren. Ook zijn schoonvader zou hij op die manier hebben willen doden. Vanhaverbeke betwist dat en stelt dat hij enkel de zoektocht naar de lichamen wou bemoeilijken.

De ex van Vanhaverbeke legde intussen ook klacht neer wegens belaging. De aardappelteler zou haar immers vanuit de gevangenis blijven lastigvallen met telefoontjes en brieven waarin hij haar de schuld geeft voor de feiten. Op 11 december moet hij zich voor de Brugse strafrechter ook nog verantwoorden voor partnergeweld en verkrachting ten aanzien van zijn ex. (AFr)