Vrouw gewelddadig om het leven gebracht in Marke: partner gearresteerd op verdenking van moord

Wat gebeurde er zondagavond in de Monseigneur Callewaertstraat? Het is de vraag die zowat iedereen stelt, maar op dit moment onbeantwoord blijft. Na een noodoproep snelden de hulpdiensten zich ter plaatse en troffen er een zwaargewonde dame aan. Het slachtoffer bezweek aan haar verwondingen, terwijl een verdachte, haar partner, in de boeien werd geslagen.

19.15 uur, een verontrustend bericht verspreidt zich razendsnel via een WhatsAppgroep dat alle inwoners van de straat verzamelt. Een ambulance en verschillende politievoertuigen hielden er halt aan het nummer 10, hulpverleners rennen heen en weer en al snel wordt duidelijk dat de situatie ernstig is. De eerste berichten die via het parket worden verstuurd, bevestigen de vrees: de bewoonster van de woning kende een gewelddadige dood.

Justitie hult zich in het stilzwijgen om het onderzoek niet te hinderen, al volgen er snel enkele details. Het slachtoffer, Heidi B. (52), was zondagavond thuis met haar pleegdochter. Heidi B. en haar pleegdochter kregen bezoek van Mohammed Z. (37), de partner van het dodelijk slachtoffer. Maar dat bezoek liep al snel uit de hand. Het dispuut eindigde met een messteek, waarop de dame bloedend in elkaar zakte. De pleegdochter kon vluchten en vond hulp, de dader kon eveneens vluchten, maar werd door de politie kort daarop bij de lurven gevat. Lang moest de politie niet zoeken naar de man en onbekend was hij al evenmin. In het verleden waren er reeds interventies op dat adres, nadat er slaande ruzies waren. Ondertussen is de man ook al gearresteerd en voorgeleid op verdenking van moord en poging tot moord. Zijn aanhouding werd door de onderzoeksrechter bevestigd, nadat hij bekende Heidi B. met geweld om het leven te hebben gebracht.

Verslagenheid

Het parket stuurde ook verschillende personen ter plaatse en ook het gerechtelijk labo werd erbij gehaald. Communiceren doen ze niet over de zaak, omerta lijkt de rode draad te gaan worden.

Bij de directe buren is de verslagenheid groot, erg groot zelfs. De anders zo rustige wijk haalt er het nationale nieuws waarbij het woord “moord” centraal staat. “Heidi kwam hier in juni of juli wonen”, klinkt het. “Het was een vriendelijke dame, maar meer dan een bonjour en au revoir was er ook niet. Ze leefde hier alleen en in de weekends had ze haar pleegdochter vaak bij zich. Voor de rest was het eigenlijk een redelijk normale situatie waar niemand echt vragen bij stelde. Het was dan ook een grote shock toen hier zondagavond hulpdiensten in horden aankwamen.”