In de Knokkestraat in Knokke-Heist is een vrouw in de nacht van zondag op maandag op gewelddadige wijze om het leven gebracht.

Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van een verdacht overlijden zondagnacht in Knokke-Heist. Een man (geboren in 1982) werd gearresteerd op verdenking van moord. Het slachtoffer is een vrouw, geboren in 1987.

Opmerkelijk: de feiten speelden zich af op amper 200 meter van waar Ingrid Caeckaert in 1991 werd vermoord.

