Vrouw (52) gewelddadig om het leven gebracht in Marke: partner (37) gearresteerd op verdenking van moord

In Marke, een deelgemeente van Kortrijk, is zondagavond een 52-jarige vrouw om het leven gebracht door haar partner. In de woning was op dat moment ook de negenjarige pleegdochter van het slachtoffer aanwezig. De man is aangehouden op verdenking van moord en poging tot moord.

De feiten speelden zich zondagavond af in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. Om 19.15 uur werd een verontrustend bericht verspreid via een WhatsAppgroep die alle inwoners van de straat verzamelt. Een ambulance en verschillende politievoertuigen stonden aan het nummer 10, hulpverleners renden heen en weer en al snel was duidelijk dat de situatie ernstig is. De eerste berichten die via het parket werden verstuurd, bevestigden de vrees: de bewoonster van de woning was gwelddadig om het leven bracht.

Niet eerste ruzie

Het slachtoffer, Heidi B. (52), was zondagavond thuis met haar negenjarigee pleegdochter. Heidi B. en haar pleegdochter kregen bezoek van Mohammed Z. (37), de partner van Heidi. Dat bezoek liep al snel uit de hand. Het dispuut eindigde met een messteek, waarop de vrouw bloedend in elkaar zakte. De pleegdochter kon vluchten en vond hulp. De dader kon eveneens vluchten, maar werd door de politie kort daarop bij de lurven gevat.

Lang moest de politie niet zoeken naar de man en onbekend was hij al evenmin. In het verleden waren er al interventies op dat adres, nadat er slaande ruzies waren. Ondertussen is de man gearresteerd en voorgeleid op verdenking van moord en poging tot moord. Zijn aanhouding werd door de onderzoeksrechter bevestigd, nadat hij bekende Heidi B. met geweld om het leven te hebben gebracht.

Verslagenheid

Bij de directe buren is de verslagenheid groot. De anders zo rustige wijk haalt het nationale nieuws waarbij het woord “moord” centraal staat. “Heidi kwam hier in juni of juli wonen”, klinkt het. “Het was een vriendelijke dame, maar meer dan een bonjour en au revoir was er ook niet. Ze leefde hier alleen en in de weekends had ze haar pleegdochter vaak bij zich. Voor de rest was het eigenlijk een redelijk normale situatie waar niemand echt vragen bij stelde. Het was dan ook een grote schok, toen hier zondagavond hulpdiensten aankwamen.”