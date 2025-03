Vrouw (44) mogelijk onder voorwaarden vrij na moordpoging op dochters in De Haan

In het onderzoek naar een dubbele moordpoging in De Haan wil de Brugse raadkamer een 44-jarige vrouw onder voorwaarden vrijlaten. Dat bevestigt haar raadsman. De Nederlandse uit Oostende zou met haar twee dochters opzettelijk tegen een verlichtingspaal gecrasht zijn, maar zou volgens de gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar zijn.

De hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 februari opgeroepen voor een ongeval langs de Nieuwe Rijksweg in De Haan. Een Nederlandse vrouw botste er met haar wagen op een verlichtingspaal. Haar 15-jarige dochter werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Pas een tweetal weken na het ongeval was het meisje buiten levensgevaar. M.B. en haar 12-jarige dochter liepen lichtere verwondingen op.

Geen gordel

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Het zou onder andere opgevallen zijn dat de inzittenden geen gordel droegen. Uiteindelijk bleek dat B. mogelijk opzettelijk tegen de verlichtingspaal reed. In die omstandigheden werd ze door het parket voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om haar aan te houden op verdenking van dubbele moordpoging.

Geestesstoornis

Een gerechtspsychiater kwam ondertussen tot de conclusie dat de verdachte aan een geestesstoornis lijdt. Door een verstoord realiteitsbesef raakte het gezin geïsoleerd en zou de Nederlandse geen uitweg meer gezien hebben. Het risico zou beperkt kunnen worden door het innemen van medicatie.

Vrij onder voorwaarden?

In die omstandigheden vroeg meester Lawrence Taillaert dinsdagochtend met succes om zijn cliënte vrij te laten. B. zou wel een reeks voorwaarden moeten naleven. Zo moet ze zich laten opnemen in een psychiatrisch centrum en moet ze zich schikken naar de beslissing van de jeugdrechter. Dat betekent dat ze geen fysiek contact mag hebben met haar dochters. Telefonisch waren er vanuit de gevangenis wel al contacten met de slachtoffers.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen kan nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval zou B. in de gevangenis moeten blijven tot aan de zitting van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI). De KI zou dan binnen de twee weken de knoop moeten doorhakken.