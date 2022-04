Vrienden steunen familie van vermoorde Milan tijdens reconstructie in Oostkamp

Woensdag toonde hoofdverdachte Jordy D. diverse keren aan de speurders hoe hij Milan neerstak tijdens de reconstructie in Oostkamp. Buiten de perimeter stonden vrienden van Milan om de familie een hart onder de riem steken. “Milan is niet de persoon waarvoor hij wordt afgeschilderd. Integendeel …”, zeggen ze.

De vrienden kwamen omstreeks 14 uur afgezakt naar de wijk Nieuwenhove. Mét T-shirt met opdruk ‘RIP M.M.’ en bijhorende foto.

Geen drugsbaron

“We vonden het belangrijk om hier te zijn. Het is niet de bedoeling de reconstructie te verstoren”, zeggen ze. “In de eerste plaats willen we de familie van Milan steunen, maar tegelijk willen we ook tonen dat Milan niet de persoon is waarvoor hij werd afgeschilderd.”

Want, zo zeggen de vrienden, Milan was zeker geen drugsbaron. “Dat geloven we niet”, klinkt het overtuigd.

Gerechtigheid

“Milan een drugscrimineel? Integendeel, hij was een echte teddybeer. Als je Milan zag, dan kreeg je spontaan een glimlach op het gezicht. Hij was een enorm lief persoon. Het is tijd dat Milan gerechtigheid krijgt, want zelf kan hij zich niet meer verdedigen. Een goedzak, dat was hij.” (MM)