Vincent Van Quickenborne legt in New York bloemen neer voor terreurslachtoffer Ann-Laure Decadt

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft tijdens een trip naar New York bloemen neergelegd bij de gedenkplaat voor Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke bij Staden. De 31-jarige moeder van twee zoontjes kwam vijf jaar geleden om het leven bij een terroristische aanslag. Het proces start binnenkort.

Tijdens een korte plechtigheid heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bloemen neergelegd bij de gedenkplaat die vorig jaar onthuld werd voor Ann-Laure Decadt in New York. Op 31 oktober 2017 was de jonge moeder uit Oostnieuwkerke met haar twee zussen en haar moeder aan het fietsen op een fietspad langs de Hudson-rivier toen de hel er losbrak.

Terrorist Sayfullo Saipov (34) reed er met zijn gehuurde bestelwagen het fietspad op en maaide zoveel mogelijk fietsers en voetgangers neer. Hij botste finaal tegen een schoolbus en werd door de politie in de buik geschoten en gearresteerd. De man verklaarde in naam van terreurgroep IS te handelen en riep volgens ooggetuigen ‘allahu akbar’ voor hij neergeschoten werd.

Naast Ann-Laure vielen nog zeven dodelijke slachtoffers en twaalf zwaargewonden. Het was de dodelijkste terroristische aanval op Amerikaanse bodem sinds nine eleven. “We gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen georganiseerde misdaad, terreur en spionage. Daarom legde ik namens ons land bloemen neer bij haar gedenksteen. Voor haar en voor alle slachtoffers van terreur. We zullen hen nooit vergeten”, zegt minister Van Quickenborne.

Doodstraf

Het proces tegen de ‘bike path killer’, zoals Saipov in Amerikaanse media wordt genoemd, had al in april 2020 moeten beginnen maar de coronapandemie strooide roet in het eten. Bovendien was er lange tijd discussie over de vraag of Sayfullo Saipov wel kon veroordeeld worden tot de doodstraf. Na de verkiezing van Joe Biden kwam er een nieuwe advocaat-generaal aan het roer, die prompt een moratorium op de uitvoering van doodstraffen invoerde.

Bovendien maakte Joe Biden van de afschaffing van de doodstraf een speerpunt van zijn campagne. Dit proces is het eerste proces sinds Bidens aantreden in 2021 waarbij de kwestie van de doodstraf opnieuw op de proppen komt. In Amerikaanse media wordt het proces dan ook met extra aandacht gevolgd.

Unaniem

De hele kwestie vertraagde de rechtsgang maar onlangs is rechter Vernon J. Broderick toch begonnen met de samenstelling van de jury voor het proces. In tegenstelling tot in ons rechtssysteem zal die samenstelling weken in beslag nemen. Dat heeft alles te maken met het feit dat het uiteindelijk de jury zal zijn die zal moeten oordelen of Sayfullo Saipov levenslang krijgt, of toch tot de doodstraf veroordeeld wordt.

Dat laatste kan alleen bij een unanieme beslissing. De advocaten van de verdediging, maar ook de openbare aanklager en de rechter zelf willen voor elk potentieel jurylid uitvissen hoe het staat ten opzichte van de doodstraf. Zo’n 700 mensen werden geselecteerd en moesten vooraf een vragenlijst invullen.

Onschuldig

Verwacht wordt dat de effectieve start van het proces daarom pas in december zal zijn. Eerst moet de rechtbank zich buigen over de schuld van Sayfullo Saipov die, merkwaardig genoeg, onschuldig pleit. De man wordt beschuldigd van acht moorden, twaalf pogingen tot moord en van het aanleveren van hulp aan een buitenlandse terroristische organisatie.

Eens die schuld bepaald is, volgt het laatste deel van het proces over de straf. Wellicht zal een eindbeslissing dan ook pas in januari volgend jaar vallen. Ook de nabestaanden van Ann-Laure Decadt zullen op het proces komen getuigen.