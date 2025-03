Verdachte van ‘Nieuwjaarsmoord’ op Nicolaas V. mag de gevangenis verlaten

De 33-jarige Emelgemse die verdacht wordt van de moord op haar haar ex-vriend Nicolaas V. begin dit jaar mag, onder voorwaarden, de gevangenis verlaten. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. De raadkamer in Kortrijk besloot Sien M. twee weken geleden vrij te laten onder voorwaarden maar het parket ging in beroep.

Op nieuwjaarsdag was het Sien M. zelf die alarm sloeg en de buren van residentie Manoir in de Granietstraat in Emelgem verwittigde. De vrouw zei dat ze het levenloze lichaam van haar ex-vriend Nicolaas V. in zijn appartement had aangetroffen. Zowel V. als Sien M. hadden een flat in de residentie.

Speurders roken echter onraad en legden Sien M. op de rooster. Uit het verhoor bleek al snel dat de jonge vrouw iets te maken had met het overlijden van Nicolaas V. De man, die met negatieve gedachten kampte, zou uit het leven hebben willen stappen en dit aangekondigd hebben aan Sien M. Zij moest daags nadien een kijkje komen nemen in zijn flat. Uit het verhoor zou gebleken zijn dat Nicolaas V. nog leefde en dat Sien M. hem daarop verstikte.

Dat er een afscheidsbrief van de hand van Nicolaas V. werd gevonden, lijkt de versie van Sien M. te bevestigen. Zowel Sien M. als haar ex-vriend kampten in die periode met donkere gedachten. Ook tijdens de reconstructie van de feiten een maand geleden werkte Sien M. naar verluidt goed mee met het gerecht. Haar advocaten Filip De Reuse en Meggie Decroock zijn ervan overtuigd dat hun cliënte, omwille van haar mentale toestand, niet thuishoort in de gevangenis.

Residentiële opname

Op een eerdere zitting was ook de raadkamer in Kortrijk die mening toegedaan en besloot de raadkamer om M. vrij te laten onder voorwaarden. Zo zou Sien M. zich verplicht residentieel moeten laten opnemen om aan haar mentale problemen te werken. Het parket tekende echter beroep aan tegen die voorwaardelijke invrijheidstelling waardoor het de kamer van inbeschuldigingstelling was die moest oordelen.

Die rechtbank heeft nu beslist dat Sien M. de gevangenis mag verlaten, weliswaar onder voorwaarden. Twee maanden na de moord op Nicolaas V. komt de 33-jarige vrouw dus terug op vrije voeten. Ze moet zich nu verplicht laten opnemen in een psychiatrische instelling. In een later stadium zal de rechtbank moeten beslissen of ze voor het hof van assisen dient te verschijnen of geïnterneerd zal worden.