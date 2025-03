Verdachte van moord op Martine (72) blijft ontkennen: “Zijn aanhouding werd verlengd”

Het is net geen vier maanden geleden dat het levenloze lichaam van Martine V. (72) in Blankenberge werd teruggevonden, maar nog steeds is er geen bekentenis. Koen V.T. (41) verblijft in de cel op verdenking van moord, maar houdt de lippen stijf op elkaar en blijft ontkennen. “De Brugse raadkamer heeft zijn aanhouding met twee maanden verlengd”, zegt advocaat Gregory Everaert.

Het levenloze lichaam van Martine V. werd op woensdag 27 november aangetroffen in haar appartement in de A. Ruzettelaan in Blankenberge. Meteen wezen alle pistes naar goede vriend des huizes Koen V.T., al beweerde hij kort na de feiten niets te maken te hebben met de moord. De twee kenden elkaar goed en V.T. kwam verschillende keren over de vloer bij het slachtoffer. Naar eigen zeggen zorgde hij voor Martine en deed hij vaak klusjes als vriendendienst, maar haar vermoorden? Dat zou hij nooit doen.

Bij de politie en het gerecht deed de naam van V.T. meerdere belletjes rinkelen. In 2022 werd de veertiger veroordeeld tot 37 maanden cel, voornamelijk voor feiten van diefstal, vernieling en weerspannigheid. In april 2018 kreeg hij ook al eens 37 maanden cel voor diefstal en inbraken. V.T. zat in de gevangenis voor die feiten, maar mocht de cel een drietal maanden geleden verlaten.

Verlenging

Martine bezocht ‘haar vriend’ meerdere keren per week in de gevangenis. Na zijn vrijlating keerde hij terug naar haar appartement. Maar de veertiger veroorzaakte in oktober 2024 opnieuw ophef: de man dreigde van het balkon op de derde verdieping van het appartementsgebouw te springen. Toen werd besloten dat V.T. zich gedwongen moest laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge.

Koen V.T. houdt al bijna vier maanden de lippen stijf op elkaar en blijft in alle talen ontkennen. Dinsdag verscheen de veertiger opnieuw voor de Brugse raadkamer. “Die verlengde zijn aanhouding met twee maanden”, zegt advocaat Gregory Everaert.