Verdachte van moord in Oostende overleden in de gevangenis

De verdachte van een moord op een Eritrese man in april 2021 in Oostende, is overleden in de gevangenis van Brugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het is nog onduidelijk hoe de 30-jarige Irakees precies om het leven kwam.

Het lichaam van het slachtoffer werd op donderdagochtend 22 april 2021 ontdekt in een kraakpand langs de Koninginnelaan. De wetsdokter kwam tot de conclusie dat de Eritreeër door bruut geweld op het hoofd van het leven werd beroofd. Daarnaast kreeg de man meerdere messteken in het gezicht. Diezelfde namiddag kon de politie al een mogelijke verdachte inrekenen. Farooq A. zou het eerder al aan de stok gehad hebben met het slachtoffer.

Farooq A. werd dankzij DNA-onderzoek vrij snel aan de moord gelinkt. Toch bleef hij ontkennen dat hij iets met de dood van het slachtoffer te maken had. Kort na zijn arrestatie plaatste de verdediging ook vraagtekens bij de psychische toestand van de verdachte. De gerechtsdeskundigen kwamen echter tot de conclusie dat de Irakees wel degelijk toerekeningsvatbaar is. Het onderzoek naar de moord zat dan ook in een afrondende fase met het oog op een assisenproces.

De verdachte werd in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in zijn cel. Volgens de eerste vaststellingen zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze omstandigheden van zijn overlijden. Door het overlijden van Farooq A. komt de strafvordering uiteraard te vervallen. Hetzelfde geldt voor de hangende dossiers voor de Brugse correctionele rechtbank. De Irakees moest zich onder andere verantwoorden voor weerspannigheid en voor diefstal van een alarmpistool.