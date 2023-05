Verdachte uitgeleverd in zaak van levenloos lichaam van Oostendse vrouw in Koewacht

In het onderzoek naar de dood van een 64-jarige vrouw uit Oostende is de 33-jarige verdachte woensdagochtend door Duitsland uitgeleverd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer werd eind maart aangetroffen in het Nederlandse Koewacht.

Het onderzoek ging van start toen op dinsdag 21 maart een levenloos lichaam werd ontdekt aan de Emmabaan in het Zeeuwse grensdorp Koewacht. Uit de eerste vaststellingen bleek al snel dat de vrouw wellicht met geweld om het leven werd gebracht. Na identificatie bleek het om een 64-jarige vrouw uit Oostende te gaan.

Een 33-jarige kennis van het slachtoffer kwam snel als verdachte in het vizier van de speurders. De man werd internationaal geseind en kon in Duitsland ingerekend worden. Na bijna anderhalve maand in een Duitse cel werd de verdachte woensdag aan ons land overgeleverd. “Hij zal worden verhoord, waarna hij zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter”, meldt het parket. Het is nog niet bekend wanneer die voorgeleiding plaats zal vinden.