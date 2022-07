Verdachte schoonvader blijft in cel voor moord bij IJzer: “Maar men is niet zeker van hun zaak”

Stephane V. (54), die werd aangehouden voor de moord op zijn schoonzoon Ilir S. (28) bij Diksmuide vorige zondag, vroeg vrijdagnamiddag om zijn vrijlating met elektronisch toezicht aan de raadkamer in Veurne, maar dat werd hem geweigerd. V. blijft de moord ontkennen en zijn advocaat ziet tekenen van twijfel in het lopend onderzoek.

“In afwachting van het verder onderzoek blijft mijn cliënt verder aangehouden, helaas. Ik merk wel, dat de onderzoeksrechter er alles aan doet om onze aangevraagde bijkomende onderzoeksdaden zo snel mogelijk uit te voeren. Dat stemt me tevreden”, reageert Bram Elyn, de raadsman van V., die zijn onschuld blijft uitschreeuwen.

Ilir uit Koekelare werd afgelopen zondag tussen 20.30 en 21 uur afgemaakt met een regen van kogels op de IJzerdijk ter hoogte van de huisnummers 93-95 bij de Diksmuidse deelgemeente Stuivekenskerke.

“Er is een kruitsporenanalyse aangevraagd. Net als een ballistisch expert en ANPR-bevraging”, vervolgt Elyn, die hoopt dat deze bijkomende onderzoeksdaden zijn cliënt vrijpleiten.

V., een zelfstandig schilder uit Nieuwpoort, was op die bewuste zondagavond nochtans aanwezig op de plaats van de moord. Hij had er zelfs een discussie met zijn schoonzoon, en hun onderlinge relatie bleek al geruime tijd niet zo goed. Toch beweert V. dat hij Ilir levend achterliet op de IJzerdijk.

Politie en gerecht verspreidden onlangs een oproep naar meer informatie en getuigen, die toevallig aanwezig waren langs of in de buurt van de IJzer tussen de Tervatebrug en de Schoorbakkebrug. Er wordt gevraagd aan mensen, die beelden zouden hebben gemaakt met hun gsm of dashcam, om zich te melden. Ook wordt er specifiek gezocht naar mogelijk belangrijke getuigen, de bestuurders van twee lichtkleurige bestelwagens en één personenwagen, die op dat moment richting Nieuwpoort reden.

“Alle informatie over deze zaak kan belangrijk zijn voor het onderzoek”, klonk het.

“Die oproep geeft mij de indruk dat ze misschien niet helemaal zeker zijn van hun zaak”, aldus Elyn. “De nummerplaten van die andere voertuigen worden momenteel gescand om na te gaan aan wie ze toebehoren, en of deze personen aanwezig waren en een link hebben met het slachtoffer.”

“De onderzoeksrechter gaf aan, dat hij mijn cliënt op korte termijn opnieuw wil verhoren, naar aanleiding van nieuwe elementen in dossier. Dat is toch vrij uitzonderlijk in zo’n moordzaak. Mijn cliënt herhaalde voor de raadkamer, dat hij het niet gedaan heeft. We hadden gehoopt om deze voorlopige hechtenis tot het absolute minimum te beperken. U moet weten, dat mijn cliënt nu voor het eest in de gevangenis zit. En dat op zijn leeftijd. Hopelijk komen de resultaten van het bijkomend onderzoek spoedig naar boven en pleiten ze in zijn voordeel.” (TP)