Verdachte opgepakt van schietpartij in Diksmuide die het leven kost aan 28-jarige uit Koekelare

Er is een verdachte opgepakt van het schietincident dat het leven kostte aan een 28-jarige man uit Koekelare. De man werd door minstens zes kogels geraakt. Hij stond naast zijn motor op de IJzerdijk in Stuivekenskerke (Diksmuide) toen hij geraakt werd. Er werden een twaalftal kogelhulzen gevonden. De verdachte wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Een visser zat omstreeks 21 uur samen met zijn dochter langs de IJzer toen de man plots enkele schoten vlakbij hoorde. Hij bracht onmiddellijk zijn dochter in veiligheid bij buren en snelde toen naar een man die naast zijn motor levenloos bleef liggen.

Met verschillende kogels beschoten

Even voordien was de man met verschillende kogels beschoten. De visser probeerde het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De motorrijder, geboren in 1994, overleed ter plaatse. De man zou van Koekelare zijn.

Getuigen zagen na het incident drie wagens langs de IJzerdijk rijden. Het is nog niet duidelijk of die gelinkt kunnen worden aan de feiten.

Politie, brandweer en parket kwamen nadat de visser de hulpdiensten had opgebeld onmiddellijk ter plaatse. De IJzerdijk bleef zondagavond lange tijd afgesloten voor het verkeer.

Zes kogels

Het parket liet intussen weten dat het slachtoffer niet aan het rijden was op zijn motor, maar ernaast stond. “De man werd na het schietincident aangetroffen naast zijn geparkeerde motorfiets. Op de grond werden een twaalftal kogelhulzen gevonden”, klinkt het.

“De man werd vermoedelijk door minstens zes kogels geraakt. Ook een wapendeskundige, wetsgeneesheer en afstappingsteam kwamen ter plaatse. Het onderzoek naar verdachten loopt nog volop. Het slachtoffer is woonachtig in Koekelare. Voorlopig wordt geen verdere info gegeven.”

(JT/BF/MVM)