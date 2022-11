Van moord verdachte schoonvader vraagt nu leugendetectortest aan: “Hij blijft zeggen dat hij onschuldig is”

De 54-jarige Stephane V. uit Nieuwpoort blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van moord op zijn schoonzoon Ilir S., afgelopen zomer aan de IJzer in Diksmuide. Dat besliste de raadkamer van Veurne vandaag. “Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen en vroeg nu een leugendetectortest aan”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

Twee maanden geleden leek er eindelijk een doorbraak te zijn in de onopgeloste moord op motorrijder Ilir S. (28) uit Koekelare. De loodgieter werd op 17 juli aan de Ijzer in Stuivekenskerke doodgeschoten met acht kogels. In totaal werd er zelfs 12 keer op hem gevuurd. De dag nadien al werd schoonvader Stephane S. opgepakt. Hij gaf toe op de avond van de moord met Ilir S. te hebben afgesproken aan de Ijzer en had met hem ruzie gemaakt. Twee maanden geleden bleek uit de kruitsporenanalyse dat V. wel degelijk kruitsporen op zijn handen vertoonde. Ook in zijn wagen werden sporen gevonden. De speurders zijn er dan ook al langer zeker van dat V. iets met de moord te maken heeft. Desondanks blijft V. steevast ontkennen, dat deed hij vorige week bij zijn derde verhoor bij de federale politie en dinsdag herhaalde zijn advocaat dat in de raadkamer.

Leugendetectortest

“Al die maanden vertelt V. de speurders steevast hetzelfde”, zegt advocaat Bram Elyn. “Dat wat hij de eerste keer allemaal verklaarde. Sindsdien blijven ze hem bestoken om te bekennen maar dat doet hij niet. De kruitsporenanalyse verklaart voor ons niet alles. De sporen werden vooral in zijn linkerhandpalm gevonden terwijl hij rechtshandig is. Ook aan zijn deurgrepen werden geen sporen gevonden. We wachten nu af op het bijkomstig onderzoek: zo staat niet eens vast of de kruitsporen op zijn handen afkomstig is van hetzelfde kruit als in de gevonden kogelhulzen. Intussen legden we een verslag van de oogarts voor die hem voor zicht 6 op 10 geeft. Net genoeg om auto te rijden maar te weinig om gericht met een pistool te kunnen schieten. Bovendien hebben we nu een leugendetectortest aangevraagd en stellen we nog steeds een fikse borgsom van 50.000 euro voor bij een vrijlating.” Volgens de advocaat is het nu wachten op de bijkomende resultaten maar als die in het voordeel van V. te spreken dreigt volgens hem het onderzoek in een impasse te raken. (JH)