Vader, die twee dochters vermoordde in Waardamme nu ook aangeklaagd voor slagen en verkrachting van ex-vrouw

Chris V, die op 16 november 2022 zijn twee dochters Maud (8) en Ona (5) om het leven bracht in Waardamme wordt nu ook aangeklaagd voor slagen en verwondingen en verkrachting van zijn ex-vrouw. “Mijn cliënt erkent dat hij zijn vrouw een maal een slag heeft gegeven en dat was het beginpunt van de hele echtscheidingsprocedure”, vertelt zijn advocaat Virginie Cottyn.

Chris V. uit Waardamme wordt niet alleen aangeklaagd voor de moord op zijn twee dochters, maar nu ook voor verkrachting en slagen en verwondingen aan zijn ex-vrouw. Dat laatste gaf hij ook toe. “Hij heeft haar een slag gegeven tijdens een ruzie. Zijn ex is dan met het proces verbaal van die slag naar de advocaat gestapt en naar de dokter voor die verwonding”, vertelt Cottyn.

Begin van alles

“Dat heeft de hele echtscheidingsprocedure in gang gezet”, gaat Cottyn verder. “Voor mijn cliënt was die ene slag het beginpunt van een negatieve spiraal en de uiteindelijke gruwel. De verkrachting zullen wij wel betwisten, want daar werd ook nooit specifiek een aanklacht voor ingediend.”

Uiteindelijk bracht Chris V. 16 november zijn twee dochters om het leven in Waardamme. Hij haalde hen op van school, verstikte hen en legde hen op bed, een in de woning en een ander in het vakantiehuis ernaast. Daarna sneed hij de elektriciteitskabels door, waarvan hij nu verdacht wordt zo zijn schoonvader en ex-vrouw te willen vermoorden. Hij belde hen ’s avonds toen het al te laat was op met het dreigement dat hij zichzelf en de twee kindjes iets zou aandoen. Chris V. had na de moorden zelfs nog een brief geschreven met zijn plannen, die dagen later aankwam. Hij werd dezelfde avond nog opgepakt en zit sindsdien in voorhechtenis.

Aanklacht

Maandag 13 maart wordt de aanklacht van verkrachting en slagen en verwondingen door Chris V. ingeleid voor de rechtbank. “Dan zullen we afspraken maken over het proces en zal er een pleitdatum bepaald worden. We zullen de nodige tijd nemen om de context te duiden en onze verdediging voor te bereiden. De procedure voor het Hof van Assisen voor de moord op de dochters zal pas later vastgelegd worden”, besluit Cottyn.