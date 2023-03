Vader die dochters vermoordde, is vooral bezorgd om zijn aardappelen: landbouwer blijft ex-vrouw lastigvallen vanuit de cel

Hij riskeert levenslang voor de moord op zijn twee dochtertjes, wordt beschuldigd van moordpoging op zijn ex en haar vader, staat maandag voor de rechter wegens slagen en verwondingen en verkrachting, maar landbouwer Chris Vanhaverbeke uit Waardamme lijkt vooral bezorgd om… de prijs voor zijn aardappelen. Vanuit zijn cel blijft hij zijn ex-vrouw lastigvallen omdat ze ‘zijn’ aardappelen niet aan een correcte prijs zou verkocht hebben. “Het zegt veel over die man als hij nu met zoiets futiels bezig is”, zegt de advocaat van de vrouw. Hij dient klacht in wegens belaging.

Landbouwer Chris Vanhaverbeke uit Waardamme bij Oostkamp zit sinds woensdag 16 november vorig jaar in de Brugse gevangenis. Op een onbeschrijflijk gruwelijke wijze vermoordde hij die dag zijn twee dochtertjes Maud (8) en Ona (5) op zijn boerderij in de Sijslostraat. De man haalde zijn kinderen af op school, verstikte hen bij thuiskomst en legde hen elk apart in bed. Het ene meisje in het woonhuis, het andere in de vakantiewoning die hij samen met zijn ex-vrouw had verbouwd in 2019.

Toen ging het nog goed tussen het koppel, maar dat veranderde begin 2022. In januari volgde een eerste kletterende ruzie, waarbij Vanhaverbeke zijn eigen gsm kapot sloeg en met zijn vuisten dreigde. In augustus was het hek helemaal van de dam en diende hij zijn ex-vrouw slagen toe. De vrouw stapte naar de politie, liet de verwondingen vaststellen en vroeg de scheiding aan. Volgens het parket werd ze echter dezelfde avond nog verkracht door haar man.

Moordpoging

Voor die twee feiten staat Chris Vanhaverbeke maandag terecht. Maar de beschuldigingen tegen de man stapelen zich op. Naast de twee moorden, de slagen en de verkrachting verdenkt het gerecht hem ook van moordpoging op zijn ex-vrouw en haar vader. Nadat hij zijn dochtertjes vermoordde, zou Chris Vanhaverbeke elektriciteitskabels doorgeknipt hebben in de woning.

“Om de zoektocht te bemoeilijken”, zegt hij daar zelf over maar volgens het gerecht rekende Vanhaverbeke erop dat zijn ex-vrouw – of haar vader – geëlektrocuteerd zou worden bij de zoektocht naar de kinderen. Chris Vanhaverbeke had zijn vrouw die dag namelijk telefonisch gemeld dat het te laat was en dat ze haar kinderen nooit meer zou zien. Het gerecht gaat ervan uit dat Vanhaverbeke zo zijn vrouw naar de woning wou lokken.

Het gezinsdrama vond plaats op deze boerderij in Waardamme. © KURT DESPLENTER BELGA

Bovenop die berg beschuldigingen komt nu een nieuwe klacht wegens belaging. Dat bevestigt Kristiaan Vandenbussche, advocaat van de moeder van Ona en Maud. Uit het dossier blijkt namelijk dat Vanhaverbeke zijn ex-vrouw blijft lastigvallen vanuit de cel. “Al minstens twee brieven hebben zij en haar ouders gekregen. Pagina’s lang, handgeschreven en vol uitroeptekens. In de brieven spelt hij mijn cliënte de les en zegt hij haar dat ze eens goed moet nadenken. Het is duidelijk dat hij de schuld voor het verschrikkelijke drama deels bij haar probeert te leggen”, klinkt het.

Het blijft ook niet bij brieven. Al minstens zeven keer kreeg de vrouw een bizar telefoontje op haar gsm. “Als ze opneemt, wordt de hoorn in de haak gelegd. Wanneer mijn cliënte dan terugbelt, hoort ze een automatische stem die haar zegt dat het nummer toebehoort aan de gevangenis in Brugge. Ook telefonisch blijft hij haar dus lastigvallen”, klinkt het.

Slaapproblemen

Niet alleen rechtstreeks, maar ook via omwegen probeert Chris Vanhaverbeke zijn ex-vrouw het leven zuur te maken. Sinds zijn aanhouding is de uitbating van het landbouwbedrijf volledig aan haar toevertrouwd en dat zint de aardappelboer duidelijk niet. Dat hij geen vat heeft op de prijs die zijn ex-vrouw rekent voor de aardappelen, maakt hem gek.

Advocaat Kristiaan Vandenbussche.

“Hij belt haar afnemers op om te weten voor welke prijs zij de aardappelen aan hen verkocht heeft. Hij schakelt ook zijn ouders in. Die bellen dan naar mijn cliënte om druk te zetten. Ze dagen zelfs op aan het landbouwbedrijf van haar ouders om hun beklag te doen over de prijs van de aardappelen. Alsof zij daar nu mee bezig is. Het zegt veel over die man dat hij nu met zoiets futiels bezig kan zijn”, zegt advocaat Vandenbussche. Volgens hem probeert de vrouw stilaan uit het dal te klimmen. “Ze probeert af en toe al eens een halve dag te gaan werken, maar ze kampt – evident – met slaapproblemen. Die brieven en die telefoontjes maken het alleen maar erger. Dit bezorgt haar echt angst, het moet stoppen.”