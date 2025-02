Twee verdachten van roofmoord op jonge papa Brandon (24) blijven in de cel

Twee van de drie verdachten van de roofmoord op Brandon Dewulf (24) blijven langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer. De jonge papa werd in zijn studio dood geslagen en liet ter plaatse het leven. Een derde verdachte mocht eerder de gevangenis al verlaten onder elektronisch toezicht.

Brandon Dewulf (24) werd eind augustus 2023 in zijn studio in Tielt doodgeslagen en beroofd door drie mensen. De politie kreeg al snel de verdachten in het vizier: Marco V. (23), Nigel D. (25) en Tyson S. (27). Het trio vloog in de gevangenis, maar bleef volhouden dat Brandon nog leefde toen ze die bewuste nacht na een bezoekje vertrokken.

Raadkamer

Nigel D. en Tyson S. verblijven inmiddels anderhalf jaar in de gevangenis. Voor Marco V. kwam daar begin dit jaar verandering in. De KI in Gent besliste toen dat de 23-jarige jongeman de cel mocht verlaten met een enkelband.

Zijn twee kompanen verschenen dinsdagochtend opnieuw voor de Brugse raadkamer. Daar werd beslist om de aanhouding van beide heren met twee maanden te verlengen.