Tacha N. blijft maand langer in de cel voor doodslag op haar man

Tacha N. (51), de vrouw van Danny Delaere (57) die vorige week met geweld om het leven gebracht werd, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Kortrijkse raadkamer vrijdag. “Er is nog veel onduidelijk”, zegt advocaat Maxime Van Winkel. “Er zijn tegenstrijdigheden tussen de verklaring van mijn cliënte en haar zoon.”

Danny Delaere en zijn echtgenote hadden wel vaker ruzie, vooral als ze beiden onder invloed waren van alcohol. Dat vertelde Gwendoline Delaere, een dochter van Danny uit een eerdere relatie. Ook buren hoorden geregeld ruzie en zagen al eens een politiecombi voor de deur. Op 8 september liep een van die ruzies compleet uit de hand. Danny Delaere werd verstikt.

Intrafamiliaal geweld

Over het precieze verloop van de fatale avond is nog veel onduidelijk maar volgens advocaat Maxime Van Winkel, die Tacha N. bijstaat, werden zowel zijn cliënte als de 22-jarige dochter van het koppel kort voor de feiten slachtoffer van intrafamiliaal geweld. “Mijn cliënte wou het slachtoffer daarom in bedwang houden”, aldus meester Van Winkel.

“Zodra ze merkte dat hij niet meer ademde, heeft ze geprobeerd hem te reanimeren en de kinderen opgedragen om de hulpdiensten te verwittigen. Op haar verhoor heeft ze de feiten ontkend noch bekend, ze heeft gewoon haar verhaal gedaan. Volgens de raadkamer zijn er echter nog voldoende aanwijzingen van schuld om de aanhouding van mijn cliënt voorlopig te verlengen. Er is echter nog veel onduidelijk. Het autopsieverslag zit nog niet in het dossier en er zijn tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van mijn cliënte en haar zoon. Een reconstructie van de feiten die later zal plaatsvinden, zal hier hopelijk duidelijkheid in scheppen.”

De 20-jarige zoon van het koppel wordt eveneens verdacht van doodslag op Danny Delaere, maar hij werd afgelopen zondag al vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter. Het is nog niet duidelijk of hij ook betrokken was in het intrafamiliaal geweld dat zich kort voor de dood van zijn vader voordeed.