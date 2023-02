Studente die beticht wordt van babymoord blijft in de cel: “Maar sms’jes bewijzen dat ze van zwangerschap niets wist”

De aanhouding van de 23-jarige Brugse studente verpleegkunde Claudia C. is met een maand verlengd. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdag beslist. De jonge vrouw wordt ervan beticht om haar pasgeboren Nieuwjaarskindje meteen na de bevalling gedood te hebben. Ze ontkent die beschuldigingen. “Sms’jes op haar telefoon bewijzen ook dat ze niet wist dat ze zwanger was”, bevestigt haar advocaat.

Meester Elise Standaert, de advocate van de betichte, bevestigt de beslissing van de Brugse raadkamer. Haar cliënte blijft minstens nog een maand in de cel. Nochtans blijft Claudia C. ontkennen dat zij moedwillig op Nieuwjaarsdag haar baby gedood heeft in de woning van haar oom in de wijk De Blauwe Poort in Sint-Pieters.

Gsm-berichten

“Alles wat tijdens het gerechtelijk onderzoek naar boven is gekomen, onderschrijft de beweringen van mijn cliënte. Zo zijn alle gesprekken en sms’jes op haar gsm onderzocht. Die berichten bevestigen dat zij tot op het moment van de weeën niet eens wist dat ze zwanger werd”, aldus Elise Standaert.

De advocate wacht ongeduldig op de resultaten van het psychiatrisch onderzoek en op het autopsierapport dat moet duidelijkheid brengen over de juiste doodsoorzaak van de baby. En de papa van het gestorven Nieuwjaarskindje? Die is nog altijd niet opgedoken….