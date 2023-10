Stille wake ter nagedachtenis van vermoorde juf Annelies (42): “Elkaar troosten en familie steunen”

In het Gemeentepark middenin de dorpskom van Geluwe is er woensdag om 18.45 uur een stille wake ter nagedachtenis van juf Annelies Verschaeve (42) die vorige week woensdag door haar ex-partner in zijn huis in de Nieuwstraat in Menen is vermoord.

“We komen samen om bij elkaar te zijn, elkaar te troosten en de familie en vrienden van Annelies te steunen”, zo staat het op de uitnodiging.

Neem gerust een lichtje mee als teken van hoop en licht. De uitvaart vindt komende zaterdag om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe plaats.

