Steekpartij Oostkamp: leverancier moordwapen vrijgelaten

In het dossier over de dodelijke steekpartij in Oostkamp in september vorig jaar, waarbij de 15-jarige Milan Meert uit Brugge om het leven kwam, is één van de verdachten vrijgelaten. Het gaat om de 21-jarige leverancier van het moordwapen.

Het gerecht organiseerde twee weken geleden nog een grootschalige reconstructie van de feiten. Toen moest dader Jordy D. (19) aan de speurders tonen hoe de feiten op 24 september 2021 volgens hem gebeurd zijn. Op de bewuste dag daagde Milan Meert op in de wijk Nieuwenhove, waar Jordy D. zijn negentiende verjaardag vierde. Hij zou meteen met een stroomstootwapen uitgehaald hebben naar Jordy D., die vervolgens reageerde door een bajonet te nemen en de 15-jarige jongen neer te steken.

De bajonet werd die avond meegebracht door een 21-jarige vriend, A.B., die in dezelfde buurt woont. Na de feiten nam A.B. het mes ook terug mee en verborg het in zijn slaapkamer. Daar werd het later tijdens een huiszoeking aangetroffen, waarop de jongeman in de cel belandde.

Op de reconstructie moest ook A.B. zijn versie van de feiten vertellen. De jongeman toonde hoe hij in de garage van de woning van Jordy D. zat toen plots de garagepoort open ging en de hele scène met het stroomstootwapen zich afspeelde. De jongeman verklaarde dat hij het mes in de zetel had gelegd, waar Jordy D. het nam en de fatale messteken toediende. Wat er zich buiten de woning afgespeeld had, zou de jongeman niet gezien hebben.

De raadkamer boog zich onlangs over de verdere aanhouding van A.B. en besliste dat de man niet langer in de cel moet blijven. De jongeman werd vrijgelaten maar moet zich wel ter beschikking houden voor het verdere onderzoek. Zijn raadslieden zijn tevreden over de vrijlating. “Onze cliënt heeft zeer goed meegewerkt tijdens de reconstructie, waar duidelijk gebleken is dat zijn rol miniem was”, zeggen advocaten Jean-Luc en Virginie Cottyn.

Jordy D. verschijnt binnenkort ook voor de raadkamer. Ook zijn advocaten hebben eerder al laten verstaan dat ze de vrijlating zullen vragen.