Schoonvader legt polygraaftest af in onderzoek naar moord op schoonzoon aan IJzer

De 54-jarige Stephane V. uit Nieuwpoort blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van de moord op zijn schoonzoon Mario Sumaj (28). De loodgieter uit Koekelare werd vorige zomer met acht kogels doodgeschoten aan de IJzer in Diksmuide. Volgende week ondergaat V. een polygraaftest, in de volksmond een leugendetectortest, mogelijks een belangrijk onderdeel in het onderzoek.

Op 18 juli vorig jaar werd Mario Sumaj vermoord aan de IJzer in Stuivekenskerke nabij Diksmuide. Hij werd door acht kogels geraakt en nog eens vier kogels misten doel. Al enkele uren na de moord werd de tot nu toe enige hoofdverdachte opgepakt: de 54-jarige Stephane V. uit Nieuwpoort, de schoonvader van Sumaj. De man verklaarde meteen dat hij aanwezig was die bewuste zondagavond én dat hij ruzie had gemaakt met zijn schoonzoon. Een visser had dat ook gezien. Tijdens het onderzoek kwam nog meer bewijslast naar boven toen bleek dat er kruitsporen werden gevonden op zijn handen. Maar tot op vandaag blijft V. ontkennen en vroeg extra onderzoek.

Polygraaftest

Dinsdag verscheen de man opnieuw voor de raadkamer in Veurne en die bevestigde zijn aanhouding voor twee maanden. Intussen is het dossier alweer een pak dikker geworden en is ze vooral aangevuld met het moraliteitsonderzoek van Sumaj en V. “Wij hadden bijkomend onderzoek gevraagd naar die kruitsporen maar daar is nog geen resultaat van bekend”, zegt advocaat Bram Elyn. “We vroegen ook om DNA-sporen op de kogelhulzen te onderzoeken maar dat blijkt onmogelijk te zijn. We wachten nu af tot de wapendeskundige de resultaten van het bijkomend onderzoek heeft. In afwachting daarvan is vooral de polygraaftest belangrijk. Mijn cliënt werd gevraagd of hij daaraan wou meewerken en ging daar meteen op in. We weten na afloop meteen meer. ” Die polygraaftest wordt volgende week vrijdag georganiseerd. Die test verloopt in drie fases en levert geen doorslaggevend bewijs op maar kan het onderzoek wel in een bepaalde richting duwen. (JH)