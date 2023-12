Schoonvader (55) blijft in cel voor moord op schoonzoon aan IJzerdijk: elektronisch toezicht tweede maal geweigerd

De 55-jarige Stephane V. uit Nieuwpoort blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van de moord op zijn schoonzoon Mario Sumaj (28). De loodgieter uit Koekelare werd in de zomer van 2022 met acht kogels doodgeschoten aan de IJzer in Diksmuide. De raadkamer weigerde voor de tweede keer een vrijlating met elektronisch toezicht. “Nochtans zou dat perfect kunnen want is het onderzoek bijna klaar”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

Op 18 juli vorig jaar werd Mario Sumaj vermoord aan de IJzer in Stuivekenskerke nabij Diksmuide. Hij werd door acht kogels geraakt en nog eens vier kogels misten doel. Al enkele uren na de moord werd zijn 55-jarige schoonvader Stephane V. uit Nieuwpoort opgepakt. De man verklaarde meteen dat hij aanwezig was die bewuste zondagavond én dat hij ruzie had gemaakt met zijn schoonzoon. Het duurde echter nog tot februari tot hij uiteindelijk uitvoerige bekentenissen aflegde. Het motief zou zijn geweest dat V. zijn dochter en familie wou beschermen tegen de louche zaken en losse handjes die Sumaj naar zijn zeggen typeerden.

Onderzoek bijna afgerond

Stephane V. en zijn advocaat vroegen net als in oktober opnieuw om de vrijlating onder de vorm van een elektronisch toezicht toe te staan. “Maar dat werd opnieuw geweigerd”, zegt advocaat Bram Elyn. “Nochtans zou dat perfect kunnen want het onderzoek is zo goed als afgerond. Het zou enkel nog wachten zijn op de doorverwijzing naar assisen maar dat kan nog een jaar duren. Intussen zitten we in een impasse en is het naar onze mening niet nodig hem in de cel te houden. Een elektronisch toezicht op zijn thuisadres met controles is mogelijk. Het rapport van de gerechtspsychiater werd intussen ook toegevoegd en dat is positief. Het gevaar voor recidive is uiterst gering en vluchtgevaar is er zeker niet.” De raadkamer besliste V. toch twee maanden langer in de cel te houden. Mogelijks is het dossier in het voorjaar dan volledig afgerond. (JH)

