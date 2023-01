Schoonvader (54) faalt bij leugendetectortest over moord op 28-jarige schoonzoon

Een half jaar na de moord op de 28-jarige Mario Sumaj, die met acht kogels om het leven werd gebracht aan de Ijzer in Diksmuide, lijkt het er steeds harder op dan zijn schoonvader Stéphane V. uit Nieuwpoort de feiten toch pleegde. De bewijslast stapelt zich steeds hoger op want de leugendetectortest die V. vrijdag aflegde draait ronduit negatief uit voor de man. Volgt een schuldbekentenis nu gauw?

Op 18 juli vorig jaar werd Mario Sumaj uit Koekelare vermoord aan de Ijzer in Stuivekenskerke nabij Diksmuide. Hij werd door acht kogels geraakt en nog eens vier kogels misten doel. Al enkele uren na de moord werd de tot nu toe enige hoofdverdachte opgepakt: de 54-jarige Stephane V. uit Nieuwpoort, de schoonvader van Sumaj. De man verklaarde meteen dat hij aanwezig was die bewuste zondagavond én dat hij ruzie had gemaakt met zijn schoonzoon. Een visser had dat ook gezien. Tijdens het onderzoek kwam nog meer bewijslast naar boven toen bleek dat er kruitsporen werden gevonden op zijn handen. Maar tot op vandaag blijft V. ontkennen en vroeg extra onderzoek. Vandaag legde de man op vraag van de onderzoekers en met toestemming een leugendetectortest af. Die draaide voor hem ronduit negatief uit.

Leugenachtig

Vrijdagmiddag onderging V. de polygraaftest in het politiegebouw van Oostende. De test duurde een aantal uur maar V. kreeg drie cruciale vragen en enkele andere vragen voorgeschoteld. Op die test zou hij naar verluidt bijna altijd leugenachtige verklaringen vertonen. De vraag is nu of V. binnenkort overgaat tot een schuldbekentenis. Dat deed hij na afloop van de test nog niet. De speurders zijn er al sinds dag 1 van overtuigd dat met V. de juiste verdachte in de cel zit. Alhoewel de polygraaftest nooit een sluitend bewijs in dat gebruikt mag worden om iemand te veroordelen wijst ze wel een bepaalde richting aan en kan ze dienen als ondersteuning bij andere bewijzen. (JH)

