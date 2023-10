Reconstructie van kindermoord in Brugge sereen verlopen

In het onderzoek naar een kindermoord in Brugge is woensdagnamiddag een reconstructie gehouden. Volgens de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen is de wedersamenstelling sereen verlopen en heeft de verdachte Claudia D.C. (24) goed meegewerkt.

De feiten kwamen op dinsdagavond 3 januari aan het licht in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. De moeder van het slachtoffer werd na de ontdekking van het lijkje gearresteerd voor kindermoord en schuldig verzuim. In eerste instantie werd ze niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter, omdat het nog onduidelijk was of er überhaupt sprake was van een misdrijf. Het kon bijvoorbeeld ook om een doodgeboren baby gaan. Claudia D.C. was er immers zelf van overtuigd dat haar kindje niet leefde.

De eerste resultaten van de autopsie toonden vrij snel aan dat de baby wel degelijk levend geboren is. Het meisje was bovendien volgroeid. De moeder betwist echter dat ze enige vorm van geweld gebruikte. Naar eigen zeggen wist Claudia D.C. zelfs niet dat ze zwanger was. Ondertussen blijven de precieze omstandigheden van het overlijden onduidelijk. Haar toenmalige advocate drong meermaals tevergeefs aan op de vrijlating van de Brugse.

Woensdagnamiddag werd een wedersamenstelling van de feiten gehouden. Tijdens die reconstructie moest de verdachte tonen wat er voor en vooral na de bevalling precies zou gebeurd zijn. De wedersamenstelling verliep onder leiding van de onderzoeksrechter, maar ook het parket, de speurders, de wetsdokter en de gerechtspsychiater waren hier zoals gebruikelijk bij aanwezig. Claudia D.C. werd bijgestaan door haar nieuwe raadsman meester Kris Vincke.

Volgens het parket is de wedersamenstelling sereen verlopen. De verdachte zou ook goed meegewerkt hebben. Het is echter niet duidelijk of ze bij haar verklaringen gebleven is. Op vraag van de onderzoeksrechter kunnen het parket en de verdediging immers niets kwijt over het precieze verloop van de reconstructie.