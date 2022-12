Reconstructie van dubbele moord op zusjes Maud (8) en Ona (5) in Waardamme: “Veel vragen en hoop op een antwoord”

Maandagochtend rond 9.15 uur startte de reconstructie van de dubbele moord op de zusjes Maud (8) en Ona (5) V. in Waardamme, die wellicht de hele voormiddag zal duren. De meisjes werden een maand geleden om het leven gebracht door hun vader Chris. De Sijslostraat werd volledig afgezet en pottenkijkers worden er op een deskundige manier weggehouden. De boerderij waar het gebeurde, is afgezet met zwarte schermen.

De boerderij met vakantiewoning van Chris V. en Astrid G. in Waardamme is vandaag het toneel voor de reconstructie van de dubbele moord een maand geleden. Landbouwer Chris V. verstikte er op woensdag 16 november zijn twee dochtertjes, ging een eindje met de auto rijden en legde zijn dode dochtertjes vervolgens elk apart in een bedje. Het ene meisje in het woonhuis, het andere in de vakantiewoning.

“De moeder zit nog met veel vragen waarop ze hoopt een antwoord te krijgen”

Na de feiten belde hij zijn ex-partner op met wie hij in een echtscheidingsprocedure verwikkeld was, en zei haar dat ‘het te laat was’. In een brief schreef hij het gedaan te hebben ‘uit wraak’. Enkele uren nadat de politie de meisjes vond, kon hij ingerekend worden. Zes dagen later vonden de ouders van Astrid de brief in hun brievenbus.

De boerderij waar het gebeurde, is afgezet met schermen. © GST

Bekentenissen

Chris V. legde zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter bekentenissen af. Dat verhaal wil het gerecht nu toetsen door Chris V. tijdens de reconstructie de feiten te laten naspelen. De man zal dus aan alle aanwezigen moeten tonen hoe hij zijn eigen dochtertjes om het leven bracht. Ook Astrid G. zal daarbij aanwezig zijn. “Zij wil heel echt weten wat er zich precies afgespeeld heeft. Ze zit nog met heel veel vragen waarop ze hoopt een antwoord te krijgen”, aldus haar advocaat Kristiaan Vandenbussche.