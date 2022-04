Reconstructie steekpartij Oostkamp: dader toont hoe hij Milan (15) in de rug stak

Op de reconstructie van de steekpartij in Oostkamp heeft dader Jordy D. (19) zijn versie van de feiten gegeven. In september kwam de 15-jarige Milan Meert daarbij om het leven. De jongeman toonde onder andere hoe hij slachtoffer Milan Meert in de rug stak toen die probeerde weg te lopen.

De politie had niets aan het toeval overgelaten bij de organisatie van de reconstructie van de steekpartij. Een dubbele cirkel van hekken moest ervoor zorgen dat pottenkijkers geen glimp konden opvangen van wat er zich die dag afgespeeld heeft. Op 24 september vorig jaar kwam de 15-jarige Milan Meert uit Brugge samen met twee kompanen naar de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Daar was het feestje voor de negentiende verjaardag van Jordy D. net bezig. Milan was er niet uitgenodigd, maar daagde er toch op om een conflict te beslechten. De jongen bekocht het met zijn leven.

Familie slachtoffer

Bij de start van de reconstructie, die bijgewoond werd door wetsdokter Geert Van Parys, wapendeskundige Eric De Durpel en gerechtspsycholoog Jürgen Nys, mocht de familie van Milan Meert eerst de plaats des onheils bekijken. Zichtbaar geëmotioneerd keek Milans moeder Bo Vermeulen naar de plekken waar haar zoon zijn laatste momenten beleefde. Vrienden van Milan bleven ondertussen buiten de perimeter. Zij droegen t-shirts met een foto van hun kameraad, als eerbetoon en blijk van steun aan de familie.

Met een zwarte bivakmuts over het hoofd en een steekwerende vest over de borststreek werd vervolgens dader Jordy D. naar de garage gebracht waar de steekpartij zich afgespeeld heeft. Daar zat Jordy D. op de bewuste avond jointjes te roken met zijn vrienden. Die vrienden waren op de reconstructie niet aanwezig, maar werden uitgebeeld door politieagenten. Zij droegen een hesje met een rugnummer waarop telkens ook de naam van de aanwezige stond. Op die manier konden de gebeurtenissen van de bewuste avond gereconstrueerd worden.

Jordy D. kreeg uitgebreid de kans om zijn versie van de feiten te doen. De jongeman toonde hoe hij in de garage zat, toen daar plots Milan Meert met een kompaan opdaagde. Daarbij zou Jordy D. eerst een duw gekregen hebben, waarbij hij achterover in de zetel viel. Toen hij terug rechtkwam, nam hij een mes en dreigde ermee in de lucht, waarop Milan Meert zou weggelopen zijn.

In de rug

Jordy D. toonde hoe hij Milan twee keer stak met het mes, waarop de jongen zich omdraaide om weg te lopen. Op de reconstructie was te zien hoe Jordy D. toonde dat hij ook dan nog stekende bewegingen maakte in de richting van de rug van de politieman die Milan uitbeeldde. Uiteindelijk kon Milan nog enkele meters ver lopen, maar zakte hij toch in elkaar en overleed ter plaatse. De hele scène werd meerdere keren na elkaar uitgebeeld. Daarbij gaf Jordy D. een meewerkende indruk. Ook zijn advocaten kregen de kans om één en ander te verduidelijken.

De reconstructie moest klaarheid brengen over een aantal onduidelijkheden in het dossier. Vooral de vraag of er voorbedachte rade in het spel is, is belangrijk voor een eventueel assisenproces. Doodslag mét voorbedachte rade is moord en daarop staat een maximumstraf van levenslang. Indien het ‘louter’ doodslag is, dan is de maximumstraf beperkt tot dertig jaar. Het verdere onderzoek moet daar nu duidelijkheid over verschaffen en het zal uiteindelijk aan de raadkamer zijn om te beslissen waarvoor Jordy D. zich voor de rechter zal moeten verantwoorden.