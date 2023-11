Reconstructie moet klaarheid brengen in onderzoek naar moord op juf Annelies

Het gerecht organiseert donderdag een reconstructie van de feiten die op 4 oktober het leven kostten aan de populaire schooljuf Annelies Verschaeve (42) uit Geluwe. Haar ex-partner Sebastien H. (37) moet er tonen wat zich die noodlottige dag precies heeft afgespeeld.

De Nieuwstraat in Menen, waar het drama zich afspeelde, was al sinds donderdagmorgen hermetisch afgesloten met zwarte nadarhekken om pottenkijkers op een afstand te houden. Rond 12.30 uur arriveerde verdachte Sebastien H. – tot voor zijn arrestatie leerkracht Mechanica in het VTI in Menen – aan het huis waar hij tot 4 oktober woonde. De man was er ingetrokken nadat de relatie met Annelies Verschaeve op de klippen was gelopen.

Annelies woonde met hun kinderen – een 16-jarige zoon en een meisje van 14 jaar – in een huis in de Menenstraat in Geluwe. Op de bewuste avond trok ze naar het huis van haar ex-partner Sebastien H. om er wat spullen op te halen. Een buurvrouw zag haar aanbellen en merkte nadien op hoe Sebastien H. uit het huis kwam en met de auto van Annelies wegreed. Naar eigen zeggen doolde de man nog enkele uren rond, voor hij een collega inlichtte. Die belde op zijn beurt de politie, waarna de agenten in het huis een vreselijke ontdekking deden.

Uit het onderzoek is voorlopig gebleken dat Annelies Verschaeve gewurgd werd met een touw. Onderzoeksrechter Filip Decorte wou met de reconstructie van Sebastien H. te weten komen of dat touw al klaarlag op het moment dat Annelies Verschaeve nietsvermoedend aanbelde. Dat zou betekenen dat de feiten vooraf gepland waren en dat er dus sprake is van moord. In het andere geval gaat het mogelijk ‘slechts’ om doodslag, een kwalificatie waarbij de mogelijke straf die later in een assisenhof uitgesproken zou worden lager ligt.

Ook wilden de speurders van de moordverdachte weten wat hij precies nog ondernomen heeft in de uren na de feiten die Annelies Verschaeve het leven kostten. Sinds zijn arrestatie is Sebastien H. volgens zijn advocaten ‘een gebroken man’ die doorwrocht is van spijt. Of de reconstructie van donderdag antwoorden heeft gebracht op de vele vragen die de speurders hadden, moet nog blijken.